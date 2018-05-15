В Молдове введут штраф за использование без причины "противотуманок"

В парламенте Молдовы предложили штрафовать водителей, которые включают "противотуманки" на автомобиле в хорошую погоду.

КИШИНЕВ, 15 мая — Sputnik. Использование противотуманных фар в условиях, когда нет тумана, может наказываться штрафом от 600 до 750 леев (36-45 долларов) с применением трех штрафных очков. Соответствующий законопроект по изменению Кодекса о правонарушениях зарегистрирован в парламенте Молдовы.

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Автором подобной инициативы выступил независимый депутат Владимир Чернат. По его мнению, использование "противотуманок" в хороших погодных условиях — это нарушение.

"Противотуманные фары генерируют менее сфокусированный свет, чем (обыкновенные) фары, и мешают водителям, которые передвигаются по встречке", — пояснил депутат.

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Как считает парламентарий, дополнение Кодекса о правонарушениях этим пунктом вызвано необходимостью повышения уровня транспортной безопасности в Молдове. Депутат ссылается на то, что в республике ежегодно регистрируется достаточно много ДТП, в том числе со смертельным исходом.