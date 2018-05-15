Максимальная мобилизация на молдавско-украинской границе: что произошло

КИШИНЕВ, 15 мая – Sputnik. Для предотвращения появления в Молдове новых вспышек африканской чумы свиней (АЧС) на молдавско-украинской границе удвоен контроль. Речь идет о дополнительных проверках с помощью работы мобильных экипажей Таможенной службы, пояснили в ведомстве во вторник.

Премьер Молдовы Павел Филип 14 мая поручил ответственным ведомствам принять срочные меры для предотвращения распространения на территории республики африканской чумы свиней. В том числе речь идет о запрете ввоза в страну зараженного мяса. Согласно представленной правительством информации, вспышки уже зарегистрированы в селах Паланка (Штефан-Водэ), Бешгиоз (Чадыр-Лунга) и Твардица (Тараклия). Предполагается, что во всех случаях вирус попал в страну в результате импорта мяса и мясных изделий из Украины.

"Мобильные экипажи будут проводить мониторинг трасс рядом с пунктами пропуска. Их задача – задерживать мясную продукцию из животных, восприимчивых к вирусу АЧС (домашних свиней и кабанов). Таможенных инспекторов, пропустивших в страну свинину, накажут", — подчеркнули в Таможенной службе.

© Sputnik / Igor Zarembo Очаг африканской чумы свиней обнаружен в Гагаузии

Кроме того, в настоящее время проверяют взаимодействие с другими ведомствами. Действующая процедура предусматривает, что изъятое мясо сначала помещают в контейнеры со спецраствором, а затем работники Национального агентства продовольственной безопасности обязаны вывезти и уничтожить эту продукцию.

Запрет на ввоз в Молдову свиного мяса и мясной продукции из него действует с 25 октября 2016 года. С тех пор зарегистрированы почти четыре тысячи нарушений, изъяты более 11 тонн мясной продукции.

Таможенники в очередной раз обращают внимание граждан страны на то, что на территории Украины не следует приобретать свинину и пытаться привезти ее в Молдову, так как это может привести к значительным экономическим потерям.

Как заявил ранее премьер Павел Филип, вирус способен нанести урон сразу нескольким секторам — от выращивания свиней до культивации фуража.

Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.