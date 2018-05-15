У Конституционного суда возник вопрос к Уголовному кодексу Молдовы

Конституционный суд признал незаконным одно из положений Уголовного кодекса Молдовы: о чем идет речь?

КИШИНЕВ, 15 мая — Sputnik. Конституционный суд Молдовы объявил неконституционным одно из положений Уголовного кодекса республики, которое касается поддельных официальных документов особой важности.

© Sputnik / Daria Zimbelskaia Со слезами на глазах: второе уголовное дело расстроило Киртоакэ

Речь идет о букве с) части 2 статьи 361 УК Молдовы, которая подразумевает, что изготовление, владение, сбыт или использование поддельных официальных документов особой важности наказывается штрафом от 550 до 950 условных единиц, или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 180 до 240 часов, либо тюремным сроком до 5 лет.

Судьи КС посчитали, что данное положение сформулировано в неясной форме и предоставляют широкую свободу действий судьям, что провоцирует вынесение инстанциями решений с диаметрально противоположными толкованиями. Судья поставлен в затруднительное положение, так как ему приходится выбирать между несколькими возможным вариантами вместо четкой нормы.

Молдавские прокуроры в шоке — преступники удивили своей хитростью>>>

В Конституционном суде отметили, что не существует ни одного нормативного текста, который бы определял понятие "документ особой важности".

Решение КС окончательное и обжалованию не подлежит. Вердикт вступает в силу с момента принятия и публикуется в Официальном мониторе страны.