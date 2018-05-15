Выборы мэров в Молдове: последняя стометровка перед голосованием

КИШИНЕВ, 15 мая — Sputnik. Центральная избирательная комиссия аккредитовала полсотни международных наблюдателей и около 700 национальных к предстоящим 20 мая внеплановым выборам в Кишиневе и ряде других населенных пунктов Молдовы.
"В рамках сегодняшнего заседания аккредитованы несколько национальных и международных наблюдателей для мониторинга выборов, намеченных на 20 мая этого года. До настоящего момента ЦИК аккредитовал 51 международного наблюдателя со стороны 17 структур, а также 687 национальных наблюдателей от пяти общественных организаций", — отметили в ЦИК.
С полным списком наблюдателей можно ознакомиться здесь.
Глава ЦИК: выборы состоятся, если проголосует не менее четверти кишиневцев>>>
Аналитики прогнозируют, что одним туром выборов мэра в Кишиневе не обойтись.
Из кого выбирать в Кишиневе?
В молдавской столице к электоральной гонке допустили 12 претендентов. Вот их список:
- Василий Костюк, представляющий партию "Демократия — дома";
- Андрей Нэстасе — лидер партии "Платформа "Достоинство и правда" (DA);
- Александр Рошко — представитель партии "Наш дом — Молдова";
- Регина Апостолова — кандидат от "Партии Шора";
- Валериу Мунтяну — вице-председатель Либеральной партии Молдовы;
- Ион Чебан — кандидат Партии социалистов Республики Молдова;
- Виктор Стрэтилэ от Экологической партии зеленых;
- Александра Кан, которая представляет Национальную либеральную партию;
- Максим Брэилэ — кандидат от Народной партии Республики Молдова;
- Силвия Раду — бывшая и.о. мэра Кишинева, независимый кандидат;
- Александру Мыцу от Русско-славянской партии Молдовы;
- Константин Кодряну, представляющий партию Национального единства.
Однако 11 мая столичный суд исключил кандидата от "Партии Шора" Регину Апостолову из соответствующего списка. Адвокаты политика подали апелляцию. О решении второй инстанции пока неизвестно.
Претенденты на мэрское кресло в Бельцах
В Бельцах (втором самом крупном городе Молдовы) зарегистрировано восемь претендентов на пост градоначальника. Среди них:
- Арина Спэтару от партии "Платформа "Достоинство и правда" (DA);
- Александр Усатый — кандидат от Партии социалистов Республики Молдова;
- Павел Вережану — представитель "Партии Шора";
- Николае Григоришин — претендент от "Нашей партии";
- Серджиу Бурлаку, представляющий партию Национального единства;
- Елена Грицко — независимый кандидат;
- Симион Гуцу — представитель партии "Действие и солидарность";
- Олег Топольницкий от Русско-славянской партии Молдовы.
Полный список кандидатов на пост мэра в других населенных пунктах Молдовы>>>