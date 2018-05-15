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Выборы мэров в Молдове: последняя стометровка перед голосованием

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Общество
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Тема:
Местные выборы в Молдове (110)
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Кто будет следить за ходом голосования на выборах мэра в Кишиневе и в ряде других населенных пунктов Молдовы: ЦИК опубликовал список наблюдателей.

КИШИНЕВ, 15 мая — Sputnik. Центральная избирательная комиссия аккредитовала полсотни международных наблюдателей и около 700 национальных к предстоящим 20 мая внеплановым выборам в Кишиневе и ряде других населенных пунктов Молдовы.

Lucia Palii
© Sputnik / Rodion Proca
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"В рамках сегодняшнего заседания аккредитованы несколько национальных и международных наблюдателей для мониторинга выборов, намеченных на 20 мая этого года. До настоящего момента ЦИК аккредитовал 51 международного наблюдателя со стороны 17 структур, а также 687 национальных наблюдателей от пяти общественных организаций", — отметили в ЦИК.

С полным списком наблюдателей можно ознакомиться здесь.

Глава ЦИК: выборы состоятся, если проголосует не менее четверти кишиневцев>>>

Аналитики прогнозируют, что одним туром выборов мэра в Кишиневе не обойтись.

Из кого выбирать в Кишиневе?

В молдавской столице к электоральной гонке допустили 12 претендентов. Вот их список:

  1. Василий Костюк, представляющий партию "Демократия — дома";
  2. Андрей Нэстасе — лидер партии "Платформа "Достоинство и правда" (DA);
  3. Александр Рошко — представитель партии "Наш дом — Молдова";
  4. Регина Апостолова — кандидат от "Партии Шора";
  5. Валериу Мунтяну — вице-председатель Либеральной партии Молдовы;
  6. Ион Чебан — кандидат Партии социалистов Республики Молдова;
  7. Виктор Стрэтилэ от Экологической партии зеленых;
  8. Александра Кан, которая представляет Национальную либеральную партию;
  9. Максим Брэилэ — кандидат от Народной партии Республики Молдова;
  10. Силвия Раду — бывшая и.о. мэра Кишинева, независимый кандидат;
  11. Александру Мыцу от Русско-славянской партии Молдовы;
  12. Константин Кодряну, представляющий партию Национального единства.

Однако 11 мая столичный суд исключил кандидата от "Партии Шора" Регину Апостолову из соответствующего списка. Адвокаты политика подали апелляцию. О решении второй инстанции пока неизвестно.

Претенденты на мэрское кресло в Бельцах

В Бельцах (втором самом крупном городе Молдовы) зарегистрировано восемь претендентов на пост градоначальника. Среди них:

  1. Арина Спэтару от партии "Платформа "Достоинство и правда" (DA);
  2. Александр Усатый — кандидат от Партии социалистов Республики Молдова;
  3. Павел Вережану — представитель "Партии Шора";
  4. Николае Григоришин — претендент от "Нашей партии";
  5. Серджиу Бурлаку, представляющий партию Национального единства;
  6. Елена Грицко — независимый кандидат;
  7. Симион Гуцу — представитель партии "Действие и солидарность";
  8. Олег Топольницкий от Русско-славянской партии Молдовы.

Полный список кандидатов на пост мэра в других населенных пунктах Молдовы>>>

Тема:
Местные выборы в Молдове (110)

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Теги:
наблюдатели, кандидаты, выборы, Молдова, Кишинев
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