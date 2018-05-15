Выборы мэров в Молдове: последняя стометровка перед голосованием

Кто будет следить за ходом голосования на выборах мэра в Кишиневе и в ряде других населенных пунктов Молдовы: ЦИК опубликовал список наблюдателей.

КИШИНЕВ, 15 мая — Sputnik. Центральная избирательная комиссия аккредитовала полсотни международных наблюдателей и около 700 национальных к предстоящим 20 мая внеплановым выборам в Кишиневе и ряде других населенных пунктов Молдовы.

© Sputnik / Rodion Proca Астролог: выборы примара Кишинева могут нас потрясти

"В рамках сегодняшнего заседания аккредитованы несколько национальных и международных наблюдателей для мониторинга выборов, намеченных на 20 мая этого года. До настоящего момента ЦИК аккредитовал 51 международного наблюдателя со стороны 17 структур, а также 687 национальных наблюдателей от пяти общественных организаций", — отметили в ЦИК.

С полным списком наблюдателей можно ознакомиться здесь.

Глава ЦИК: выборы состоятся, если проголосует не менее четверти кишиневцев>>>

Аналитики прогнозируют, что одним туром выборов мэра в Кишиневе не обойтись.

Из кого выбирать в Кишиневе?

В молдавской столице к электоральной гонке допустили 12 претендентов. Вот их список:

Василий Костюк, представляющий партию "Демократия — дома"; Андрей Нэстасе — лидер партии "Платформа "Достоинство и правда" (DA); Александр Рошко — представитель партии "Наш дом — Молдова"; Регина Апостолова — кандидат от "Партии Шора"; Валериу Мунтяну — вице-председатель Либеральной партии Молдовы; Ион Чебан — кандидат Партии социалистов Республики Молдова; Виктор Стрэтилэ от Экологической партии зеленых; Александра Кан, которая представляет Национальную либеральную партию; Максим Брэилэ — кандидат от Народной партии Республики Молдова; Силвия Раду — бывшая и.о. мэра Кишинева, независимый кандидат; Александру Мыцу от Русско-славянской партии Молдовы; Константин Кодряну, представляющий партию Национального единства.

Однако 11 мая столичный суд исключил кандидата от "Партии Шора" Регину Апостолову из соответствующего списка. Адвокаты политика подали апелляцию. О решении второй инстанции пока неизвестно.

Претенденты на мэрское кресло в Бельцах

В Бельцах (втором самом крупном городе Молдовы) зарегистрировано восемь претендентов на пост градоначальника. Среди них:

Арина Спэтару от партии "Платформа "Достоинство и правда" (DA); Александр Усатый — кандидат от Партии социалистов Республики Молдова; Павел Вережану — представитель "Партии Шора"; Николае Григоришин — претендент от "Нашей партии"; Серджиу Бурлаку, представляющий партию Национального единства; Елена Грицко — независимый кандидат; Симион Гуцу — представитель партии "Действие и солидарность"; Олег Топольницкий от Русско-славянской партии Молдовы.

Полный список кандидатов на пост мэра в других населенных пунктах Молдовы>>>