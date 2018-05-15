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Обыски. Архивное фото

День обысков в Кишиневе: круглые суммы и громкие задержания

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Горячий вторник - десятки обысков, люди в масках, прокуроры и задержания: что искали и что нашли правоохранительные органы?

КИШИНЕВ, 15 мая — Sputnik. Вторник в Кишиневе начался с многочисленных обысков. Десятки проверок по разным адресам проводили сразу несколько ответственных структур — Национальный антикоррупционный центр, Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам, а также Национальный инспекторат расследований. Поводом для таких действий стали два уголовных дела. Первое из них связано с "бизнесом" на водительских правах, а второе — с уклонением от уплаты налогов в особо крупных размерах.

За рулем
© Sputnik / Кирилл Каллиников
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"Бизнес" на водительских правах

Судя по сводкам правоохранительных органов такой "бизнес" в Молдове — это один из самых популярных видов промысла. Чуть ли ни каждую неделю Национальный антикоррупционный центр (НАЦ) рапортует о новых разоблачениях и задержаниях.

На этот раз сотрудники НАЦ и прокуроры провели 60 обысков в служебных помещениях и по месту жительства сотрудников Агентства публичных услуг, а также у работников столичных автошкол.

Задержаны на 72 часа пятеро человек — глава, замруководителя одного из управлений, а также три инспектора Агентства публичных услуг Молдовы; по делу проходят еще несколько сотрудников четырех столичных автошкол.

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По данным Антикоррупционного центра, выявлено 393 случая мошенничества на теоретическом тестировании и 219 нарушений на практических экзаменах.

Автошкола
© Sputnik / Родион Прока
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Стоимость экзамена на вождение, и надо ли на него приходить?

Правоохранительные органы выяснили, что водительские права можно было купить за 500-1500 евро. К слову, из года в год "стоимость" удачной сдачи экзаменов на вождение растет. Видимо, всему виной то, что органы по борьбе с коррупцией плотно взялись за этот "бизнес", и продавать права стало куда сложнее.

Согласно материалам этого уголовного дела, в 9% случаев кандидаты на получение водительских прав даже не присутствовали на экзаменах, а в некоторых эпизодах и вовсе находились за пределами страны. Также зарегистрированы случаи, когда вместо кандидата на получение прав тестирование сдавал экзаменатор.

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Как отметили в Антикоррупционном центре, тем, кто все-таки приходил "проверить свои силы" члены экзаменационной комиссии подсказывали правильные ответы либо по телефону, либо прямо в зале, где приводилось тестирование.

Водительские правамогут начать аннулировать

В Антикоррупционном центре сообщили, что рассматривается возможность аннулирования водительских прав, выданных с нарушениями. Эта процедура не нова для нашей республики. Впервые такая практика была применена осенью 2016 года. Тогда после серьезного внутреннего расследования, связанного с мерами по борьбе с коррупцией, Госпредприятие CRIS Registru аннулировало водительские права 17 граждан, которые "прошли тестирование "незаконно", а их экзаменаторами не были включены все нарушения и ошибки".

Уклонение от уплаты налогов на миллионы леев

Не успели закончится обыски по делу о продаже водительских прав, как начались проверки в одной из столичных строительных компаний. В результате задержаны трое человек, которые подозреваются в уклонении от уплаты налогов.

Стройка. Архивное фото
© Sputnik / Rodion Proca
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По данным следствия, фигуранты дела нанесли ущерб государственному бюджету в размере восьми миллионов леев.

Злоумышленники вносили ложные данные в декларации о подоходном налоге с предпринимательской деятельности за 2016-2017 годы. Помимо этого, неверные данные, начиная с 2015 года, вносились в декларации об уплате НДС, а также в отчеты об уплате налогов с зарплат работников предприятия, отмечают в Генеральном инспекторате полиции.

Если вину фигурантов дела докажут, им грозит тюремное заключение сроком до шести лет или штраф от 167,5 тысячи до 267,5 тысячи леев. В обоих случаях подозреваемые могут быть лишены права заниматься определенной деятельностью на срок от двух до пяти лет.

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Теги:
задержания, водительские права, обыски, уклонение от уплаты налогов, Молдова, Кишинев
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