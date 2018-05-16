Список улиц, где в среду отключат электроэнергию

Компания Red Union Fenosa сообщила, что для улучшения качества предоставляемых услуг в среду ожидаются отключения электроэнергии на некоторых улицах Кишинева, а также во многих населенных пунктах Молдовы.

КИШИНЕВ, 16 мая — Sputnik. Публикуем список улиц, где в среду не будет электроэнергии:



Центр:

— ул. 31 Августа 78, А. Пушкин 21, Пяца Марий Адунэрь Национале 1, Штефан чел Маре 999 — в период с 09:00 — 16:00

Буюканы:

— ул. В. Коробан 1-37, 2-32, Н. Бэлческу 1-23, 2-32, Сучевица 11/1, 11A, 13, 15, Виртуций 1-13, 2-6 — в период с 08:00 — 19:00

— ул. 31 Августа 137A, 141, переулок 31 Августа 141, Букурешть 140/1, Митрополит П. Мовилэ 4, 5, 6, 6/2, С. Лазо 7 — в период с 10:00 — 17:00

— ул. Каля Ешилор 5, 5/1, 5A, 5/4, 5/6 — в период с 09:00 — 17:00

— ул. Н. Костин 61/3 — в период с 09:00 — 12:00

Ботаника:

— бул.Дачия 42, 42/1, 42/3, 44, 44/2, 44/5, 44A, 52, 9999, Индепенденций 50B, 52, 54, 54/1 — в период с 09:00 — 17:00

— ул. Белград 22-34, 54-62, Варшовия 5 — в период с 11:00 — 17:00

— ул. Белград 54, 60V, Варшовия 2, 2/2, 6; 2 переулок Лвов 63, 3 переулок Львов 52-80, 5 переулок Лвов 11-19, 12-20, 6 — в период с 11:00 — 14:00

Чеканы:

— ул. Кэрэмидарилор 23-79, 56-94, Л. Ребряну 38/1, Мовилень 1-51, 2-32, Св. Параскива 9-27, Узинелор 75 — в период с 09:30 — 17:00

— ул. И. Думенюк 6, М. Садовяну 32/4, 34/3, 36/4, 38, 38/1, 38/2, 38/5, Мирча чел Бэтрын 27/6, 29/3A, 31/2, 31/3, 31/4, 31/5, 9999 — в период с 09:00 — 13:00

— ул. Узинелор 100/1, Варница 16/1 — в период с 10:00 — 17:00

Рышкановка:

— ул. Н. Димо 25 — в период с 13:00 — 17:00

— ул. Н. Димо 29/1 — в период с 09:00 — 13:00

Также отключения электроэнергии ожидаются в районах Молдовы, среди которых Новые Анены, Кагул, Кантемир, Комрат, Кэлэрашь, Кэушень, Чимишлия, Яловены, Оргеев, Стрэшень другие.

Подробности можно получить по телефону Red Union Fenosa: 022-43-11-11.