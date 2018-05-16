Кишинев - город пробок: какие улицы следует объезжать

КИШИНЕВ, 16 мая — Sputnik. Представляем список улиц, где движение транспорт затруднено:
Центр:
— ул. Букурешть — ул.Чуфля по направлению к ул. Измаильской.
— ул.Измаил, сегмент улиц: А. Бернардацци по направлению к Штефан чел Маре.
— бул. И. Гагарина по направлению к кольцевой: Албишоара — Д. Кантемир.
Буюканы:
— круговая развязка улиц Каля Ешилор — И. Крянгэ — бул. Штефана чел Маре
— ул.В. Лупу, на участке улиц Конституцией и ул.К. Стере.
Ботаника:
— бул. Дачия (Виадук) в сторону перекрестка ул. Чуфля — Букурешть.
— ул. Христо Ботев по направлению к бул. Дачия.
Чеканы:
— ул. Вадул-луй-Водэ, сегмент ул. Н. Милеску Спэтарул — кольцевой TUTUN-CTC.
Рышкановка:
— круговая развязка улиц Киевская — А. Руссо — Московский проспект.
— перекресток ул. Каля Орхеюлуй — Студенческая в сторону въезда в столицу.
— круговая развязка ул. Каля Орхеюлуй — бул. Ренаштерий Национале.
— ул. А. Руссо по направлению к ул. Н. Димо.