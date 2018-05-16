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Абитуриенты перед вступительным испытытниями

Среди стипендиатов мэра Москвы в Приднестровье появился новобранец

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Общество
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Получатели почетной стипендии мэра Москвы в Приднестровье рассказали, на что потратят заслуженную ими финансовую помощь.

ТИРАСПОЛЬ, 16 мая — Sputnik, Ирина Ляхова. В Приднестровье определили в очередной раз стипендиатов мэра Москвы. На попечительском совете подтвердили кандидатуры десяти уже удостоенных в прошлом семестре получателей престижного гранта, и утвердили одного новобранца.

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Критерии отбора на стипендию

"Происходит постоянная ротация стипендиатов. Кто-то заканчивает учебу, у кого-то снизилась успеваемость — есть разные причины, почему появляется вакансия. Поэтому дети меняются, но некоторые получают стипендию много лет", — поясняет систему чередования на стипендию председатель Союза русских общин Приднестровья Виорика Кохтарева.

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По ее словам, попечительский совет руководствуется пожеланиями ВУЗа, от которого и поступают ходатайство и рекомендация. Поэтому для получения стипендии каждому из претендентов необходимо обратиться в учебное заведение, в котором он обучается. Запрос рассматривается на ученом совете, который в случае одобрения выносит кандидатуру на обсуждение попечительского совета.

"При этом учитываются разные факторы, в том числе успеваемость, участие в общественной жизни, а также то, насколько нуждается студент, есть ли у него семья или он сирота, или воспитывается родителями-опекунами, какое материальное положение его семьи", — подчеркивает Кохтарева.

На что тратить стипендию

Как потратить заслуженную стипендию, каждый из студентов решает сам. Хотя большинство предпочитает вкладывать ее в учебу, а еще отдает на помощь своим родным. Как, например, курсант Тираспольского юридического института Дмитрий Тё, чью кандидатуру подтвердили на получение стипендии в будущем семестре. Он рассказал, что использовал средства для приобретения учебников, а также помог семье.

"Очень благодарен. Это стимул дальше повышать квалификацию, учиться и получить высшее образование, чтобы выпуститься достойно и стать профессионалом своего дела", — считает он.

Студент Института искусств Штефан Мунтян — солист Приднестровского государственного симфонического оркестра. Стипендиатом мэра Москвы он стал в прошлом семестре.

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Признается, что сумму, полученную благодаря своему новому статусу, он потратил на творческое совершенствование, в частности на посещение мастер-класса.

Студентка медицинского факультета Приднестровского госуниверситета Татьяна Рюмшина на стипендию намерена приобретать новые книги, которые необходимы для учебы. А еще у нее есть заветная мечта, которую теперь появилась возможность осуществить.

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"Я рада стипендии, потому что благодаря ей смогу осуществить свою мечту поехать в Крым, увидеть все достопримечательности, которым он известен, и отдохнуть на море перед новым годом обучения", — делится она радостью.

Как писал Sputnik ранее, программа реализуется для студентом-соотечественников в разных странах СНГ и Прибалтики Департаментом внешнеэкономических и международных связей города Москвы. В Приднестровье она существует уже 10 лет. За это время почетной стипендии были удостоены около 80 приднестровских студентов.

Стипендия выдается на семестр. Размер ее составляет 13 500 российских рублей.

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Теги:
стипендия мэра москвы, образование, Виорика Кохтарева, Тирасполь, Приднестровье, Общество
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