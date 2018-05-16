Тарифы на роуминг между Молдовой и Румынией могут отменить

КИШИНЕВ, 16 мая — Sputnik. Премьер-министр Молдовы Павел Филип и министр экономики Румынии Дэнуц Андрушкэ, встретившись в Кишиневе, обсудили совместные проекты двух стран.
В ходе беседы политики рассмотрели возможность отмены тарифов на роуминг между странами. Чиновники договорились детально обсудить предложение на следующем совместном заседании правительств двух государств.
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Также стороны обсудили реализацию проектов по энергетической безопасности Молдовы.
Обсуждалась и перспектива взаимоподключения электроэнергетических сетей двух стран.