15:15 16 Мая 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 21°C
Прямой эфир
Поиск
Девушка

Тарифы на роуминг между Молдовой и Румынией могут отменить

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Летний отдых 2018 (40)
82 0 0

Такая новость накануне летнего сезона может обрадовать молдавских отпускников, которые отдыхать поедут в соседнюю страну.

КИШИНЕВ, 16 мая — Sputnik. Премьер-министр Молдовы Павел Филип и министр экономики Румынии Дэнуц Андрушкэ, встретившись в Кишиневе, обсудили совместные проекты двух стран.

Николай Афанас
© Sputnik / Miroslav Rotari
Афанас: ЕС может отменить оплату за роуминг для Молдовы в 2018 году

В ходе беседы политики рассмотрели возможность отмены тарифов на роуминг между странами. Чиновники договорились детально обсудить предложение на следующем совместном заседании правительств двух государств.

Старуш: так можно получить компенсацию, если авиарейс задерживается>>>

Также стороны обсудили реализацию проектов по энергетической безопасности Молдовы. 

Обсуждалась и перспектива взаимоподключения электроэнергетических сетей двух стран.

Тема:
Летний отдых 2018 (40)

По теме

Премьер Павел Филип рассказал, почему люди "бегут" из Молдовы
Зачем парламент Молдовы вызвал премьер-министра на заседание
Теги:
трарифы, роуминг, Дэнуц Андрушкэ, Павел Филип, Молдова, Румыния, Общество
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Продажа мясной продукции из Латвии
    Заморские лакомства

    Число латвийцев, предпочитающих продукты питания отечественного производства, продолжает уменьшаться.

  • Вильнюсский окружной суд
    Суд затягивается

    Вильнюсский суд перенес слушание по делу о штрафе, который организацию "Забытые солдаты" заставили выплатить за перезахоронение советских воинов.

  • Тарту, набережная реки Эмайыги
    Спасти Чудское озеро

    Тысячи жителей Тарту выстроятся в живую цепь в защиту реки Эмайыги и Чудского озера от строительства крупного целлюлозного комбината.

  • Шоколад Президент
    Президентские сладости

    Глава Беларуси Александр Лукашенко угостил своего таджикистанского коллегу Эмомали Рахмона шоколадом "Президент", в создании которого сам принимал участие.

  • Русский драматический театр им Грибоедова
    Грузинские гастроли

    Московский театр "Современник" после 31-летнего перерыва вновь приехал в Тбилиси – коллектив сыграет два спектакля: "Вишневый сад" и "Три товарища".

  • Выдача пенсий
    Предъявите удостоверение!

    Замминистра труда, занятости и социального обеспечения Абхазии рассказала, почему у пенсионеров большинства районов республики нет пенсионного удостоверения.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Кэтрин Миддлтон во время свадебной церемонии в Лондоне
Шик, блеск, красота: свадебные платья королевской семьи Великобритании
Протесты против переноса посольства США в Иерусалим в разных городах мира
В разных странах прошли протесты против переноса посольства США в Иерусалим
Дети - главные жертвы войны в Сирии
Главные жертвы войны в Сирии - это дети

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться