Тарифы на роуминг между Молдовой и Румынией могут отменить

Агентство МИА "Россия сегодня" запустило в соцсетях хештеги #ЖурналистикаНеПредательство и #TruthNotTreason в поддержку задержанного 15 мая руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, которого Киев заподозрил в госизмене.

В заявлении мэрии Еревана отмечается, что демонстранты совершили незаконное проникновение в здание администрации, являющееся охраняемым объектом: они ждут мэра Тарона Маркаряна у его рабочего кабинета - говорят, что будут ждать до тех пор, пока глава городской администрации к ним не выйдет.