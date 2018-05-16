Выборы мэров Кишинева и Бельц - ЦИК сделал важное заявление

Что нужно сделать перед голосованием на выборах глав местных администраций, сообщили в Центральной избирательной комиссии.

КИШИНЕВ, 16 мая — Sputnik. Центральная избирательная комиссии Молдовы сообщила в среду о возможности проверить избирательные списки в онлайн-режиме в преддверии местных выборов.

© Sputnik / Мирослав Ротарь Выборы мэров в Молдове: последняя стометровка перед голосованием

Внеплановые выборы мэра состоятся в ряде населенных пунктов Молдовы. На один год изберут глав местных администраций в Кишиневе, Бельцах, селах Жора де Мижлок Оргеевского района и Немцены Хынчештского района, а также в коммунах Пырлица Унгенского района, Леушены Хынчештского района и Воловица Сорокского района.

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Чтобы проверить наличие своего имени в избирательных списках, необходимо пройти по ссылке на страницу сайта ЦИК.

Изменения в избирательные списки разрешено вносить до 19 мая.

По всем вопросам можно обратиться по телефону справочной линии (+373) 22-88-01-01 с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00, в субботу, 19 мая, с 8.00 до 18.00, а в воскресенье, 20 мая, с 5.00 до 00.00.