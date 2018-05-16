Главная интрига выборов в парламент Молдовы: что ждет страну

Выборы-выборы: как падали показатели явки избирателей за последние годы, почему активность граждан снижается, и чего ждать от парламентских выборов в 2018 году?

КИШИНЕВ, 16 мая — Sputnik. С каждым годом явка на выборах в Молдове становится все ниже, констатируют эксперты. Почему так происходит, рассказал доктор в области права Николае Осмокеску.

© Sputnik / Miroslav Rotari Парламентские выборы в Молдове: кто займет кресла депутатов

"Что касается участия граждан Молдовы в выборах, то с каждым годом процент явки становится все меньше и меньше", — заявил Осмокеску в рамках международной конференции "Избирательный процесс в условиях глобализации", организованной Кишиневским филиалом Международного института мониторинга развития демократии межпарламентской ассамблеи стран-участниц СНГ.

По словам эксперта, в выборах 1990 года явка составила порядка 90% граждан. "Это необыкновенная активность. Уже на парламентских выборах в 1994 году спад был до 79,31%", — отметил Осмокеску.

Эксперт напомнил, что на местных выборах в 1995-м зафиксировали еще более низкий показатель — 62%, на президентских выборах в 1996-м — в первом туре 68,13%, а во втором — 61,61%, а на парламентских выборах в 1998-ом — 69,12% и так далее.

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"Какой процент участия будет на выборах, которые состоятся осенью, увидим. Но одно сказать можно точно — позиция многих граждан заключается в том, что они не доверяют выборам, отсюда и такая активность", — сказал специалист.

По его словам, единственно-правильная позиция состоит в том, что необходимо участвовать в голосовании. "От нашего голоса зависит все. Вспомните хотя бы, как избрали лидера Каталонии, — разница составила всего в один голос", — заключил Осмокеску.