Один троллейбусный маршрут в Кишиневе сократят на полтора месяца

Очередной ремонт станет причиной того, что троллейбусный маршрут укоротят – такие изменения будут действовать до 30 июня.

КИШИНЕВ, 16 мая – Sputnik. С 17 мая движение транспорта по улице Буребиста между улицами Четатя Албэ и Сармизеджетуса ограничат. Об этом сообщили в примэрии молдавской столицы.

"Ограничение связано с проведением капитального ремонта теплосети. Таким образом, маршрут троллейбуса №20 изменится", — предупредили в местной администрации Кишинева.

© Sputnik / Miroslav Rotari В Кишиневе водитель маршрутки ел на ходу плацинды и хвастал новой челюстью

С 09.00 до 20.00 троллейбус будет ездить до Мунчештского шоссе (перекресток с улицей Буребиста/троллейбусный парк №2).

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Планируется, что работы будут завершены к 30 июня. Тогда и перестанет действовать ограничение движения транспорта. До тех пор водителей просят следовать дорожным указателям.