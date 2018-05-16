Эксперты установили возможную причину пожара в одном из институтов Кишинева

КИШИНЕВ, 16 мая — Sputnik. Специалисты установили вероятную причину возникновения пожара на улице Академическая, 1 в здании Института микробиологии и биотехники, сообщили в пресс-службе Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы.

"После проведения исследований на месте происшествия пришли к выводу, что пожар произошел, вероятнее всего, из-за короткого замыкания в сети электропитания, подключенной к системе ретрансляции одного из операторов мобильной телефонии. Выводы экспертов внесены в заключение об анализе возгорания и переданы правоохранительным органам", — отметили в инспекторате.

В Кишиневе 20 апреля загорелось здание Института микробиологии и биотехники Академии наук Молдовы на улице Академическая, 1. Звонок о происшествии поступил в 12.06. Для ликвидации возгорания на место прибыли 14 спецмашин и более 100 спасателей, то есть весь гарнизон пожарных Кишинева. Специалисты установили, что огонь охватил тысячу квадратных метров крыши здания. Пожар полностью потушили приблизительно в течение часа.