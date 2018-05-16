Фермеры с угодьями за трассой Рыбница-Тирасполь получат матпомощь

Уже с первого августа фермеры, чьи сельхозугодья расположены за трассой Рыбница-Тирасполь, получат доступ к своим землям, а пока для них выделена материальная компенсация.

КИШИНЕВ, 16 мая — Sputnik. Правительство Молдовы постановило в среду выделить материальную помощь владельцам сельхозугодий за трассой Рыбница-Тирасполь в качестве компенсации за потери 2017-2018 годов.

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Решение принято ввиду невозможности этих фермеров работать на своих участках.

Деньги, — 1229 леев за гектар, — выделят из резервного фонда правительства. Таким образом, примэрия коммуны Кочиерь получит за 2017-2018 годы 2,68 миллиона леев, примэрия села Дороцкая — 6,82 миллиона леев. Помощь будет также предоставлена и фермерам сел Моловата Ноуэ (1,12 миллиона леев) и Пырыта (1,3 миллиона леев).

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Общий объем дотаций — около 16 миллионов леев.

Напомним, что сельхозпроизводители, имеющие угодья в Дубоссарском районе, за трассой Рыбница-Тирасполь, с 2014 года лишены доступа к своим землям. Но после переговоров представителей Кишинева и Тирасполя было решено, что эти сельхозпроизводители смогут возделывать свои поля и сады с первого августа 2018 года в течение 20 лет.