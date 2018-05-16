Аварий нет, кусты трясутся: кто хочет спилить деревья вдоль молдавских дорог

Это не шутки, а слова министра: деревья вдоль дорог – самая частая причина смертельных ДТП на национальных трассах Молдовы, поэтому их надо заменить на другие зеленые насаждения.

КИШИНЕВ, 16 мая — Sputnik. Оказывается, не нарушение правил дорожного движения, а высаженные вдоль дорог деревья приводят к дорожно-транспортным происшествиям со смертельным исходом. Такой позиции придерживается министр экономики и инфраструктуры Молдовы Кирилл Габурич.

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Чиновник сообщил на своей официальной странице в Facebook, что уже сформирована рабочая группа для замены придорожных насаждений и защиты общественных дорог.

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Как отметил министр, статистика показывает, что большинство смертельных ДТП происходит на национальных трассах из-за столкновения автомобилей с деревьями, высаженными вдоль дорог.

"По этой причине хотим провести детальный анализ по ситуации с заменой деревьев на другие придорожные насаждения", — сказал Габурич.