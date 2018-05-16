Избирательный процесс и глобализация: кто кого

В чем заключаются отличительные признаки избирательного процесса в современном мире, разбирались эксперты, ученые и политики в рамках международной научно-практической конференции "Избирательный процесс в условиях глобализации".

КИШИНЕВ, 16 мая — Sputnik. Феномен глобализации производит различные эффекты в современном международном сообществе, в том числе и на избирательный процесс. К такому выводу пришли участники международной научно-практической конференции "Избирательный процесс в условиях глобализации".

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Организаторами этого мероприятия выступили Кишиневский филиал Международного института мониторинга развития демократии межпарламентской ассамблеи стран-участниц (МИМРД МПА) СНГ в сотрудничестве с Институтом правовых и политических исследований (ИППИ), Ассоциацией социологов и демографов Молдовы (АСДМ) и Центральной избирательной комиссией страны.

Директор Кишиневского филиала МИМРД МПА СНГ Евгений Штирбу подчеркнул, что избирательный процесс, как и все процессы, происходящие в Республике Молдова, не остался без влияния глобализации.

По его словам, говоря о глобализации, следует отметить, что сейчас отличительными признаками избирательного процесса становятся унификация форм избирательного участия граждан разных стран, одинакового ощущающих свою ответственность за судьбы не только родного государства, но и всего мира, сталкивающегося с новой серией вызовов.

"Глобализация не может быть оторвана от жизни. Как феномен глобализация никем не придумана, а внедрена в жизнь в результате социальных изменений, развития новых технологий… Мы сделаем рекомендации ЦИК, парламенту и правительству по поводу того, как улучшить избирательный процесс, используя глобализацию. Продумаем систему и как всегда обязательно направим выводы в соответствующие структуры", — сказал Штирбу.

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Как отметил доктор в области права Николае Осмокеску, когда говорят, что глобализация приносит преимущества государствам, нужно помнить, что этот феномен приводит и к негативным эффектам — установлению авторитарного или даже тоталитарного режима в некоторых странах. Таким образом, как полагает эксперт, эти государства пытаются огородить и защитить себя от явлений глобализации.

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Заместитель директора МИМРД МПА СНГ Сергей Караваев отметил, что глобализация существенно влияет на избирательные процессы.

"Эксперты нашего института стараются изучать и распространять передовые практики, которые в нынешних условиях имеют место быть в государствах на пространстве Содружества", — сказал Караваев, приведя в пример опыт Киргизии и Армении, которые включили в избирательный процесс цифровые технологии.

По его словам, подобные конференции вносят существенный вклад — в спорах рождается истина.