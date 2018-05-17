"Афганцы" отметят в Кишиневе и Комрате 30-летие начала вывода войск

На этой неделе "совпали" сразу три даты - 30-летие начала вывода советских войск из Афганистана, 20-летие открытия мемориала "афганцев" в Комрате и 11-летие создания комплекса "Сыновьям Родины - вечная память" в Кишиневе.

КИШИНЕВ, 17 мая — Sputnik. К 30-летию вывод советских войск из Афганистана в Молдове запланированы два масштабных мероприятия, посвященные памяти военнослужащих, погибших "за рекой" с 1979 по 1989 год.

© Sputnik / Miroslav Rotari В Кишиневе отметили 29 лет со дня вывода советских войск из Афганистана 18

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Во вторник, 15 мая, исполнилось 30 лет с момент начала вывода Ограниченного контингента советских войск из Афганистана. Последний советский солдат перешел мост через Амударью, разделявшую СССР и Афганистан, 15 февраля 1989 года.

В субботу, 19 мая, в Комрате состоится памятное мероприятие, которое также приурочено к 20-летию со дня открытия памятника участникам войны в Афганистане.

Встречу организуют Союз ветеранов войны в Афганистане Гагаузии совместно с управлением культуры автономии.

"Мы встретимся у памятника участникам Афганской войны в сквере близ Комратского педагогического колледжа. Начало мероприятия в 18.00. Гостей ждет концертная программа", — сообщил журналистам председатель гагаузского Союза ветеранов войны в Афганистане Петр Мавроди.

Днем позже, в воскресенье, 20 мая, в Кишиневе в 19.00 на мемориальном комплексе "Сыновьям Родины — вечная память", посвященном павшим в Афганской войне, пройдет встреча, приуроченная в том числе и к 11-ой годовщине со дня открытия этого мемориала.

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"Мы зажжем 301 Свечу памяти в знак глубокой скорби и высокого уважения наших боевых братьев, земляков, выходцев из Молдовы, погибших в Афганистане в период с 1979 по 1989 год", — сообщил корреспонденту Sputnik председатель СВВА РМ Михаил Мокан.