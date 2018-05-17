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Пенсионерка у окошка в почтовом отделении

Грань отчаяния: как молдавские старики летом платят за отопление и голодают

© Sputnik / Руслан Кривобок
Общество
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Корреспондент Sputnik Молдова вновь поговорил с героиней наших прошлых материалов, одинокой пенсионеркой Светланой Черняковой, чтобы узнать, как пожилой человек старается из последних сил покрыть коммунальные платежи.

КИШИНЕВ, 16 мая — Sputnik, Андрей Петрик. Поставщик тепловых услуг, равно как и другие операторы, обеспечивающие дома граждан нашей страны электроэнергией, газом и водой, наверняка могут подтвердить, что именно пенсионеры являются одними из самых дисциплинированных плательщиков по коммунальным фактурам. Правда, только они, старики, знают, какой ценой достается эта платежная пунктуальность.
Когда приходится выбирать между оплатой 100-150 леев за отопление или скудным пакетом продуктов на ту же сумму, состоящим, как правило из макарон, растительного масла, хлеба и молока, волей-неволей скупая слеза покатится по морщинистой щеке, а и без того обездоленное бытие покажется серым, как будто на дворе не цветущий май, а ноющая январская метель.

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Подобная картина существования стала обыденной для тысяч молдавских пенсионеров, чьи дети — давно на заработках за границей, и не все из них присылают своим родителям деньги, пытаясь свести концы с концами там, прокормить по минимуму свою семью. Так и остаются молдавские старики, что называется, полностью "не у дел".

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О том, как простой пенсионер умудряется на нищенские средства, выплачиваемые государством, и счета за прошлый отопительный сезон покрыть, и от голода не умереть корреспонденту Sputnik Молдова рассказала одинокая пенсионерка Светлана Владимировна Чернякова.

"Только работающие люди вздыхают с облегчением, когда в Кишиневе заканчивается отопительный сезон, который для многих семей становится настоящим зимним бременем. Для меня и многих моих знакомых — людей в годах — даже такая светлая полоса не наступает. Стараемся по крохам летом рассчитываться за те баснословные счета, которые пришли зимой, и сидим круглогодично фактически на "голодном пайке", — заявила Чернякова.

По словам собеседницы, сложно верить в евроинтеграцию и светлое будущее в ЕС, о котором политики твердят с экранов телевизоров, в то время, когда в животе урчит, а даже такие сезонные майские лакомства, как черешня, клубника и редис пенсионер не в состоянии попробовать. Более того, по словам пожилой женщины, такой сравнительно подешевевший в теплое время года продукт, как творог, становится на пенсионерском столе редким деликатесом.

"За весь отопительный сезон только за отопление моей небольшой двухкомнатной квартиры мне пришло свыше четырех тысяч леев, это — с учетом компенсаций от примэрии. Пенсия у меня более, чем скромная, для жителя Кишинева — 1370 леев. Мне никто не помогает, сын и муж умерли, внуки уехали с матерью за рубеж. Вот и получается: в нашей стране, где по телевизору все хорошо, чтобы старику заплатить за отопление, ему надо тотально голодать более трех месяцев", — с отчаянием подчеркнула собеседница.

Естественно, пожилая женщина старается до наступления второй половины ноября, когда наступает следующее "испытание отоплением", полностью рассчитаться за прошлую зиму, что не всегда получается, ведь надо платить и за электричество, и за воду, и за газ. Самый печальный штрих в исповеди Черняковой — даже просмотр телевизора становится для нее непозволительной роскошью, включает его пожилая женщина только для того, чтобы послушать новости.

Пенсионер
© Sputnik / Evghenii PANASENCO
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"Вы знаете, сейчас тепло, на рынке уже появились свежие фрукты, овощи, ягоды. Но мне катастрофически не хватает на это средств, хотя очень хочется хотя бы немного попробовать. Вместо этого, покупаю на рынке кости, картошку, макароны, варю бульон. Раз в неделю могу позволить себе купить сметану. Дома есть запас с зимы квашенной капусты и немного сала в морозилке. Вот так и выживаем, лишь бы покрыть непосильные для стариков, коммунальные платежи", — завершила свою печальную исповедь пожилая женщина.

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Теги:
счета за отопление, старики, продукты питания, пенсия, нищета, пенсии, Светлана Чернякова, Молдова, Кишинев, Общество
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