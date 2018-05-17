Фотофакт: как в Кишиневе после ремонта коммуникаций "заботятся" о детях

КИШИНЕВ, 17 мая — Sputnik. Действия нерадивых работников ремонтной бригады представляют большую опасность для многих жителей столичного сектора Буюкань — об этом свидетельствуют фотографии, присланные в редакцию Sputnik Молдова читателем сайта sputnik.md.

© Sputnik . очевидец Яма между школами

Как видно на снимках, единственным "ориентиром" для прохожих служит тоненькая веточка, воткнутая в грунт на том месте.

"С одной стороны от этого места — лицей имени Ливиу Деляну, с другой — спортивный интернат, неподалеку — детский сад. Ежедневно по этой дорожке идут в школу сотни детей. Вопрос —чей ребенок должен провалиться в эту яму, чтобы все тут же всполошились и принялись искать виноватых? Не лучше ли это происшествие предотвратить?", — отметил в своем письме автор фотографий.

По его словам, "дней 10 назад на том месте разрыли грунт, аккуратно подкопали под асфальтом, чтобы потом не ремонтировать дорожку, заменили трубу коммуникаций и засыпали землей".

© Sputnik . очевидец Яма между школами

"А ночью эту несчастную веточку и вовсе не заметишь, и, не ровен час, заработаешь, как минимум, растяжение связок на ноге. Раз уж провели ремонт, поломайте асфальт до конца, огородите территорию и не рапортуйте о том, что ни один объект инфраструктуры не нужно восстанавливать. Пусть будет еще год грязь и слякоть, но хоть все останутся целыми!", — отметил автор письма.