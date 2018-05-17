Отдельные категории пенсионеров Приднестровья получат доплаты

ТИРАСПОЛЬ, 17 мая – Sputnik, Ирина Ляхова. С мая неработающие пенсионеры Приднестровья дополнительно будут получать 100 приднестровских рублей (чуть более 5 евро), если общая сумма выплат и ежемесячной компенсации не превышает 200% от минимального размера пенсии по возрасту. Такой законопроект лидера Приднестровья одобрили местные парламентарии во втором чтении.

"Выплата компенсации касается неработающих граждан, состоящих на пенсионном учете в городских (районных) центрах социального страхования и социальной защиты Единого государственного фонда социального страхования Приднестровья, Минобороны, МВД, МГБ и других министерствах и ведомствах", — отмечено в законопроекте.

© Sputnik / Miroslav Rotari Молдова направит на социальные проекты в Приднестровье около 15 млн леев

Минимальная пенсия по возрасту в Приднестровье составляет 616 рублей, значит, компенсацию будут получать неработающие граждане, чья пенсия не превышает 1232 рублей. Всего на доплату могут претендовать 30 тысяч 60 человек.

Пенсионеры Приднестровья получат российские надбавки к пенсиям>>>

Финансовые затраты из средств бюджета на выплату ежемесячной компенсации составят чуть более 30 миллионов приднестровских рублей, а за нынешний 2018 год, исходя из того, что доплата будет производиться в течение восьми оставшихся месяцев, — чуть более 24 миллионов.



