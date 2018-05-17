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Православные Молдовы отмечают Вознесение Господне

© Sputnik / Maxim Bogodvid
Общество
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Вознесение Господне - один из 12-ти главных праздников православной церкви - отмечается сегодня нашей стране.

КИШИНЕВ, 17 мая — Sputnik. Православные Молдовы отмечают Вознесение Господне. Этот праздник ежегодно попадает на сороковой день после Пасхи, всегда Вознесение Господне приходится на четверг — в 2018 году двунадесятый праздник отмечают 17 мая, отмечает Sputnik Грузия.

Православная церковь в праздник вспоминает евангельские события связанные с последним периодом пребывания Спасителя на земле после Его Светлого Воскресения.

В это время Иисус Христос завершает дела, ради которых пришел на землю и возносится к своему Отцу.

Вознесение Господне

Евангелие повествует, что на сороковой день после Воскресения Иисус Христос в Иерусалиме собрал апостолов и вывел их из города на Елеонскую гору. Там Он повелел им не расходиться, сказав " через несколько дней после сего, вы, будете крещены Духом Святым". Затем Иисус вознесся на небо, благословив учеников.

Православный календарь 2018
© Sputnik / Вадим Русу
Православный календарь на 2018 год

Когда светлое облако скрыло Спасителя, ученикам явились два ангела. Они сказали апостолам, что Господь снова придет на землю так же, как видели Его восходящим на небо. Поклонившись вознесшемуся Христу, ученики возвратились в Иерусалим.

Апостолы рассказали людям об увиденном и те поняли, что смерть — это не конец, а переход души в другой мир, где ожидает ее Господь и избавит от пороков и соблазнов. Именно открытые небеса дают надежду верующим на искупление грехов и обретение дома в Царствие Божием в конце пути.

Суть праздника состоит в том, что человеческая естество через Вознесение Господне возводится к бесконечной божественной жизни. Вознесением завершается широкое празднование Пасхи, поэтому праздник называют также "отданием Пасхи".

Мозаика с изображением Марии Магдалины и Иисуса Христа в центре Магдалы.
© AP Photo / Ariel Schalit
Мозаика с изображением Марии Магдалины и Иисуса Христа в центре Магдалы.

 

Следы ног Иисуса остались на Елеонской горе, на большом камне, на котором Он стоял. Один из следов вырубили и увезли как драгоценную святыню, а второй — остается там и поныне.

По учению Церкви, земное пребывание и служение Бога-Сына завершилось Вознесением.

Традиции праздника

Верующие на праздник Вознесения Господня по традиции пекут хлеб, продолговатой формы, который называют "лесенкой" и пироги с начинкой из зеленого лука.

Электросвязь
© Sputnik / Sergei Pyatakov
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Хлеб получил такое название из-за того, что его пекут с семью ступенями – из теста формируют полосы, которые выкладывают в верхней части каравая.

Пекут "лесенки" Христу в дорогу, так как ступени символизируют семь небес. Пироги и хлеб освящают в храме.

По традиции, в праздник Вознесения Господня также жарят яичницу, варят яйца и пекут блины.

В праздник, по старинной традиции, вспоминают умерших родителей и предков. Люди верили, что с Пасхи по Вознесения врата рая и ада открыты — грани стираются и миры объединяются. То есть муки грешников прекращаются, и они могут повеселиться с праведниками.

С Пасхи по Вознесение, по традиции, люди стараются к нищим относиться с большим вниманием. Легенда гласит, что в это время в облике нищего по миру гуляет Иисус. Люди, по этой же причине, особенно тщательно следят за чистотой улиц – Сын Божий по ним может ходить.

Люди верят, что все сорок дней нога Спасителя ступает по Земле, заставляя природу оживать, траву зеленеть, растения цвести. Этим они объясняют, что к празднику Вознесения Господня все вокруг зелено и цветет.

Приметы и поверья

В старину была примета что все, что ни попросить у Бога в праздник Вознесения Господня — исполнится. При этом просить о богатстве, достатке нельзя. Просить о деньгах можно было только на лечение больного.

Перестроенная церковь 53-го пехотного Волынского полка, Кишинев, 2013 год
© Photo: oldchisinau.com
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Погода с Вознесения Господнего, по народным приметам, становится более постоянной и дарит только теплые, солнечные дни.

Дождь на Вознесение Господне – предвещает, по приметам, скромный урожай и хвори домашних животных. Хотя продолжительные дожди давали надежду, что беды пройдут стороной.

Если на Вознесение Господне стоит теплая погода, люди ходят купаться в водоемах. По приметам, после купания никакая хворь их не возьмет.

Соловьиная песнь накануне праздника звучит звонче — трели соловья по приметам возвещают о Вознесении Господнем. Ночь перед праздником называют соловьиной, а ловить этих птиц на Вознесение Господне плохая примета.

Все, кто хотел быть красивым и здоровым, собирали на Вознесение Господне утреннюю росу, пили ее и умывались. Роса, по преданиям и приметам — это слезы земли об Иисусе Христе, который ее в этот день покидает.

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Знахари на Вознесение Господне ходили на заготовку лекарственных трав, так как по приметам, сила целебных растений, собранных в этот день, возрастает.

Существует примета, что в праздник Вознесения Господня работать нельзя, в том числе, и убирать. Праздник по традиции отмечали всей семьей.

По приметам, на Вознесение Господне даже куры не несут яиц.

Но если курица снесла яйцо, значит, ее хозяев ждет большая радость. Снесенное яйцо, по старинной традиции, заговаривают на удачу, относят на чердак, для защиты дома от бед, а членов семьи – от болезней, сглаза и порчи.

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Теги:
Вознесение Господне, церковь, праздник, Общество
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