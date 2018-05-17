КИШИНЕВ, 17 мая — Sputnik. Публикуем список улиц Кишинева, где в четверг пройдут отключения электроэнергии.

Центр:



— ул. А. Пушкин 28, 28/1, 28/2, 30, Александру чел Бун 50, M.Еминеску 66, Митрополит Варлаам 2, 77, бул. Штефан чел Маре 134, 136, 138, 140, 9999 —в период с 09:00 — 13:00

— ул. А. Щусев 3, Букурешть 9999, Кицкань 2-30, 3-19, Кочиерь 1, 4, 5, Косница 1-21, 2-20, Фиерарилор 7, 10, 12, Гырлицей 1, 2, И. Инкулец 3-33, 43, 4-16, Измаил 2, 16-38, 9999, Л. Толстой 3/1, 2-18, 5, Мерешень 1-7, 2-6, Пантилимон Халипа 18, 20, Суручень 2-6, 5, Тигина 12 — в период с 09:00 — 17:00

— ул. Чирешилор 29-37, 32, Лакулуй 33-67, 34-70 — в период с 09:30 — 17:00

— ул. M. Еминеску 30, 30V, 32, 34, 36, 38 — в период с 09:00 — 19:00



Чеканы:



— ул. Кэрэмидарилор 23-79, 56-94, Л. Ребряну 38/1, Мовиленинь 1-51, 2-32, Св. Параскива 9-27, Узинелор 75 — в период с 09:30 — 17:00

— ул. Кэрэмидарилор 41, 59, Л. Ребряну 22-38, 31, 49-125, Св. Параскива 22 — в период с 09:20 — 17:00



Рышкановка:



— ул. Албишоара 64, 64A, 66, A. Ботезату 1-11, 2-4, Богдан Петричейку Хашдеу 2, П. Рареш 36, 38, 42, 48, 49, 59, 77/1, Романэ 24-32, 30/1 — в период с 09:00 — 13:00

— ул. Албишоара 999, Кантонулуй 2-10, 20-24, 35-49, 54-72, M.Витязул 20, 29, Петрикань 84, 86 — в период с 09:35 — 17:35

— ул. Матей Басараб 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, бул. Москова 20, 20/2, 20/3, 20/4, 20/6 —в период с 09:10 — 17:10



Буюканы:



— ул. В. Коробан 1-37, 2-32, Н. Бэлческу 1-23, 2-32, Сучевица 11/1, 11A, 13, 15, Виртуций 1-13, 2-6 — в период с 08:00 — 19:00

— ул. А. Щусев 90, 97,Д. Кантимир 5, М. Чиботарь 6, 8, М. Когэлничану 70, 76, 80, 85, Митрополит Бэнулеску Бодони 11, Н. Йорга 7, 9, 11, 13, 14, 16, 18/1 — в период с 09:00 — 17:00



Более подробную информацию можно получить по телефону Red Union Fenosa: 022-43-11-11.