Ксения Дели интригует: кто родится у модели - девочка или мальчик

Самая раскрученная молдавская модель Ксения Дели находится на последнем сроке беременности и вот-вот обрадует мужа и подписчиков долгожданным пополнением.

КИШИНЕВ, 17 мая — Sputnik. Знаменитая молдавская модель Ксения Дели уже не скрывает своего интересного положения. Фото с округлившимся животиком дива активно размещает в социальных сетях.

Более того, она интригует своих подписчиков и задается вопросом — кто родится: мальчик или девочка.

Публикация от Xenia Deli (@xeniadeli) 16 Май 2018 в 9:32 PDT

Уроженка Молдовы вышла замуж за египетского миллиардера Оссаму Фати Рабах аль-Шарифа в июне 2016 года. Роскошная свадьба состоялась на греческом острове Санторини, ее посетило несколько сотен гостей.

Публикация от Xenia Deli (@xeniadeli) 15 Май 2018 в 9:27 PDT

Слухи о беременности модели появились еще в начале 2018 года, однако сама Дели до этого момента никак их не подтверждала.

У знаменитости есть множество подписчиков. После появления последнего фото они принялись активно ее поздравлять.