Быть или не быть: что говорят о школьной форме в Минпросвещения Молдовы

Накануне министерство провело опрос, в котором приняло участие 300 тысяч респондентов со всей страны: большинство опрошенных – чуть более 80 процентов высказались за введение школьной формы.

КИШИНЕВ, 17 мая — Sputnik, Дарья Чернега. Министерство образования, культуры и исследований Молдовы рассматривает вопрос о введении обязательной школьной формы в стране. К этой теме ведомство подходит осторожно. Как дал понять начальник управления общего образования Дмитрий Круду, министерство ни в коем случае не навязывает модель школьной формы.

© Fotolia / Sergii Kondrytskyi Психолог дал свою оценку: школьная форма в Молдове - плюсы и минусы

"Мы считаем, что самым правильным будет, если дизайн утвердят родители вместе с администрацией учебного заведения. Более того, в Молдове уже есть практика, когда некоторые учебные заведения — и частные и государственные, разработали свои модели", — пояснил чиновник.

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Круду, отметил, что в опросе министерства принимали участие не только родители, но и школьники. Респондентов попросили также высказать мнение о том, должна ли школьная форма быть единой для всей страны, только для школы, или лишь для класса. Мнения разделились. Так, 38% опрошенных считают, что каждая школа должна иметь свою форму, а 32% — ответили, что одежда должна быть единой для всех учеников Молдовы.

"Вопрос о введении школьной формы остается открытым. Мы сделали этот опрос, чтобы понять, если министерство может дальше поднимать тему школьной формы на законодательном уровне. Например, запросить мнение на этот счет у парламентариев", — заявил Круду.

По мнению Минобразования, школьная форма позволит уравнять детей из бедных и богатых семей. Правда, сама форма будет стоить прилично. Начальник управления общего образования отметил, что на сегодняшний день ее цена в среднем составляет полторы тысячи леев. Обойдется ли ребенок одним костюмом или платьем в год — решать родителям. Профильное ведомство обещает помочь малообеспеченным семьям.

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"По нашим подсчетам, порядка 17 тысяч четырехсот детей из социально незащищенных семей могли бы воспользоваться помощью государства. И государство в случае, если примет решение о введении единой школьной формы для всей страны, могло бы выделить порядка 18 миллионов леев на то, чтобы подготовит детей из бедных семей к школе", — заявил собеседник.

На данный момент решение о том, нужна или нет школьная форма молдавским детям, принимает каждое учебное заведение отдельно вместе с родительским, педагогическим и ученическим коллективом.