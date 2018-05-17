Экспериментальный транспорт: чем заменят кишиневские троллейбусы

КИШИНЕВ, 17 мая — Sputnik. Местная администрация молдавской столицы объявила, что ровно месяц в качестве эксперимента по улицам Кишинева будет курсировать электробус. Ездить он будет с пятницы, 18 мая, по маршруту "E" ("Парк "Алунелул" — Железнодорожный вокзал Кишинева").
Маршрут электробуса выглядит следующим образом: проспект Штефана чел Маре — проспект Константина Негруцци — проспект Юрия Гагарина. Обратно он будет следовать по такому же пути.
Экспериментальный транспорт вводится для тестирования и последующей закупки у белорусского предприятия.
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Электробусы — автономное безрельсовое механическое транспортное средство, предназначенное для перевозки пассажиров, движимое с помощью тягового электропривода, электрическая энергия для которого хранится на борту в накопителе с возможностью подзарядки.
В Белоруссии электробусы производит предприятие "Белкоммунмаш". Этот вид транспорта выгоден тем, что не выбрасывает токсичные вещества, к тому же у электробусов низкий уровень шума.