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Пенсионеры

Новые подробности: граждане Молдовы могут получать итальянские пенсии

© Sputnik / Evghenii PANASENCO
Общество
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В Риме прошел первый раунд переговоров между Молдовой и Италией по проекту двустороннего Соглашения о социальном обеспечении.

КИШИНЕВ, 17 мая — Sputnik. Документ предусматривает предоставление пенсий по возрасту, по потере кормильца, по инвалидности, социальные выплаты в результате травм, полученных в дорожно-транспортных происшествиях, на рабочем месте, либо в случае потери здоровья в результате профессиональных заболеваний. Для прав на получение таких пенсий и выплат, каждая из стран — Молдова и Италия — должны пропорционально привести свои законодательство в соответствие с данными нормами социального обеспечения. 

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В случае отъезда на родину лица, имеющего права на получение таких выплат, средства будут перечисляться ему по месту прописки или временной регистрации.

Деньги будут выдавать лицам, которые были застрахованы по месту работы в соответствии с действующим законодательством одной из стран, подписавших двустороннее соглашение. 

Граждане Республики Молдова, которые трудились или работают на данный момент в Италии, могут претендовать на получение пенсий и социальных выплат этой страны. К соответствующим договоренностям стороны пришли в рамках первого раунда переговоров по проекту Соглашения о социальном обеспечении между Республикой Молдова и Италией.

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Теги:
выплаты, пенсии, соглашение, Италия, Молдова
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