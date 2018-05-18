Какими будут выходные: точный прогноз погоды в Молдове на 19 и 20 мая

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КИШИНЕВ, 18 мая — Sputnik. Молдавские синоптики прогнозируют переменную облачность, однако без осадков. Столбик термометра в утренние часы поднимется к плюс 18 градусам по Цельсию, а днем плюс 25 градусов.

В ближайшие дни — 19 и 20 мая — в Молдове станет теплее: воздух днем прогреется до плюс 24-26 градусов. Но усугубит погодную картину ветер, порывы которого будут достигать 8 метров в секунду.

Атмосферное давление будет в норме — без заметных геомагнитных возмущений.

© Sputnik / Вадим Русу Православный календарь на 2018 год

Народные приметы

В день Арины (Ирины) рассадницы в деревнях начинали производить посадку капусты, огурцов. Однако существовало поверье, согласно которому, во время этого процесса нельзя есть хлеб — в противном случае куры выклюют всю имеющуюся рассаду. Также18 мая наблюдали за первым поливом и смотрели: если земля впитала много воды, то лето будет засушливым.

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Если же вода осталась на поверхности почвы, то будет достаточно мокрая погода в летние месяцы. Начинали к 18 мая цвести вишня и яблоня – для крестьян это тоже было своеобразным праздником и приятным явлением.