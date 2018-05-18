КИШИНЕВ, 18 мая — Sputnik. Публикуем список улиц, где в пятницу не будет электроэнергии.

Центр:



— ул. 31 Августа, 63, Армянская, 30, 30/3, Букурешть, 34-38, 43-47, Булгарэ, 31A, В. Александри, 97 — в период с 09:00 — 17:00



Чеканы:



— ул. Кэрэмидарилор 23-79, 56-94, Л. Ребряну 38/1, Мовиленинь 1-51, 2-32, Св. Параскива 9-27, Узинелор 75 — в период с 09:30 — 17:00

— ул. Кэрэмидарилор 41, 59, Л. Ребряну 22-38, 31, 49-125, Св. Параскива 22 — в период с 09:20 — 17:00

— ул. И. Думенюк 3, 6, M. Садовяну 32/4, 34/3, 36/4, 38, 38/1, 38/2, 38/5, Мирча чел Бэтрын 27/6, 29/3A, 31/2, 31/3, 31/4, 31/5, 9999 — в период с 09:00 — 13:00



Рышкановка:



— ул. Албишоара 64, 64A, 66, A. Ботезату 1-11, 2-4, Богдан Петричейку Хашдеу 2, П. Рареш 36, 38, 42, 48, 49, 59, 77/1, Романэ 24-32, 30/1 — в период с 09:00 — 13:00



Буюканы:



— ул. В. Коробан 1-37, 2-32, Н. Бэлческу 1-23, 2-32, Сучевица 11/1, 11A, 13, 15, Виртуций 1-13, 2-6 — в период с 08:00 — 19:00

— ул. Колумна 135-161, 140-154, Митрополит Дософтей 128, 130, 132, 134, Митрополит П. Мовыилэ 39, 41, 9001, Сфатул Цэрий 61, 61A, 61/1A, 61/7A — в период с 11:00 — 17:00



Более подробную информацию можно получить по телефону Red Union Fenosa: 022-43-11-11.