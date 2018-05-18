10:26 18 Мая 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 18°C
Прямой эфир
Поиск
Лампочка

Список улиц, где в пятницу не будет электроэнергии

© PIXABAY / Pexels
Общество
Получить короткую ссылку
11 0 0

Компания Red Union Fenosa сообщает, что 18 мая ожидаются отключения электроэнергии на некоторых столицы.

КИШИНЕВ, 18 мая — Sputnik. Публикуем список улиц, где в пятницу не будет электроэнергии.

 Центр:

— ул. 31 Августа, 63, Армянская, 30, 30/3, Букурешть, 34-38, 43-47, Булгарэ, 31A, В. Александри, 97 — в период с 09:00 — 17:00

Чеканы:

— ул. Кэрэмидарилор 23-79, 56-94, Л. Ребряну 38/1, Мовиленинь 1-51, 2-32, Св. Параскива 9-27, Узинелор 75 — в период с 09:30 — 17:00
— ул. Кэрэмидарилор 41, 59, Л. Ребряну 22-38, 31, 49-125, Св. Параскива 22 — в период с 09:20 — 17:00
— ул. И. Думенюк 3, 6, M. Садовяну 32/4, 34/3, 36/4, 38, 38/1, 38/2, 38/5, Мирча чел Бэтрын 27/6, 29/3A, 31/2, 31/3, 31/4, 31/5, 9999 — в период с 09:00 — 13:00

Рышкановка:

— ул. Албишоара 64, 64A, 66, A. Ботезату 1-11, 2-4, Богдан Петричейку Хашдеу 2, П. Рареш 36, 38, 42, 48, 49, 59, 77/1, Романэ 24-32, 30/1 — в период с 09:00 — 13:00

Буюканы:

— ул. В. Коробан 1-37, 2-32, Н. Бэлческу 1-23, 2-32, Сучевица 11/1, 11A, 13, 15, Виртуций 1-13, 2-6 — в период с 08:00 — 19:00
— ул. Колумна 135-161, 140-154, Митрополит Дософтей 128, 130, 132, 134, Митрополит П. Мовыилэ 39, 41, 9001, Сфатул Цэрий 61, 61A, 61/1A, 61/7A — в период с 11:00 — 17:00

Более подробную информацию можно получить по телефону Red Union Fenosa: 022-43-11-11.

Теги:
отключения электроэнергии, список улиц, молдова, Кишинев, Общество
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • После выборов президента Латвии в Сейме
    Не закрытое, а открытое

    Сейм Латвии поддержал переход к открытому голосованию на выборах президента республики – теперь поправки должна рассмотреть юридическая комиссия.

  • Путешествие, аэропорт
    Закрыто на карантин

    Литовцам запретили привозить мясо и молоко не из стран Евросоюза, чтобы избежать распространения инфекционных заболеваний.

  • ID-карта в считывателе идентификационных смарт-карт
    В зоне риска

    Масштабное обновление сертификатов ID-карт не помогло оградить Эстонию от цифровых рисков — уязвимыми остаются еще 12,5 тысяч электронных документов.

  • Работа за компьютером, архивное фото
    Тунеядцы наперечет

    В Беларуси прорабатывается вопрос введения электронных трудовых книжек – это значительно упростит выявление нигде не работающих граждан.

  • Особняк Саркисянц
    Назад в прошлое

    Sputnik продолжает рассказывать о малоизвестных туристам адресах и маршрутах города, которые хранят историю и душу столицы Грузии.

  • Водители сухумских маршруток во время забастовки на центральном рынке
    День невезения

    С какими проблемами столкнулись жители Сухума из-за забастовки водителей маршруток и когда вопрос передвижения горожан будет решен - читайте в материале Sputnik Абхазия.

  • Поиски пропавших на территории Губинского района альпинистов, фото из архива
    Трагедия в горах

    В МЧС Азербайджана рассказали о поисковых работах, в ходе которых были обнаружены тела пропавших членов Клуба воздушных и экстремальных видов спорта "Гилавар".

  • Школьница
    Порочная практика

    Министр образования и науки Армении призывает учителей и директоров школ прекратить собирать деньги - теперь это под запретом.

  • Астанинский экономический форум
    Глобальные темы

    О чем говорили VIP-гости на экономическом форуме, который уже в одиннадцатый раз принимает столица Казахстана, - в материале Sputnik.

  • Выступление каскадеров во время торжественного открытия Вторых Всемирных игр кочевников. Архивное фото
    Игры кочевников

    Третьи Всемирные игры кочевников начнутся через три месяца в Кыргызстане. О том, как страна готовится к этому событию, рассказывает Sputnik.

  • Плодоовощная ярмарка в Ташкенте
    Все на продажу

    Представители бизнеса агросектора Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана разработали план по наращиванию темпов экспорта сельхозпродукции.

  • Города мира. Ашхабад
    Жевать запрещается!

    МИД Узбекистана опубликовал правила въезда и пребывания граждан республики в Туркменистане – среди прочего запрещается ввоз жевательного табака.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Кэтрин Миддлтон во время свадебной церемонии в Лондоне
Шик, блеск, красота: свадебные платья королевской семьи Великобритании
Тушение пожара в удмуртском Пугачево
Пугачево почти сутки "поливали": израсходовано 400 тонн воды
Таможенные правила России
Все, что нужно знать, пересекая границу России

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться