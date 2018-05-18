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Многоквартирный дом в Кишиневе.

Квартира в Кишиневе: где выгоднее купить недвижимость

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Общество
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Дорогая и на грани роскоши, бюджетная и даже дешевая жилплощадь в Кишиневе: сколько придется заплатить за каждый квадратный метр?

КИШИНЕВ, 18 мая — Sputnik. Покупка квартиры — шаг ответственный и требующий максимальной рассудительности. Один из самых основных пунктов, на который обращают внимание при выборе недвижимости, это, конечно, ее цена. Согласно статистике, цены на жилье в молдавской столице за последний месяц практически не изменились. 

Жилой квартал
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Где в Кишиневе выгодно купить квартиру?

Самое дешевое жилье по-прежнему на Чеканах, а именно на улице Отоваска. Согласно данным биржи за прель этого года, в среднем квадратный метр в однокомнатной квартире обойдется там в 478 евро, в двухкомнатной — 455 евро, в трехкомнатной — 399 евро, а в четырехкомнатной — 381 евро.

На втором месте в категории бюджетных вариантов — жилплощадь на Ботанике в районе аэропорта. Квадратный метр в "однушке" оценивается в 523 евро, в "двушке" — 481 евро, в "трешке" — 454 евро, а в квартире с четырьмя комнатами — 430 евро.

Чуть дороже квартиры на Скулянке, где квадратный метр в однокомнатной выйдет в среднем 550 евро, в двухкомнатной — 520 евро, в трехкомнатной — 462 евро, а в четырехкомнатной — 421 евро.

На Буюканах квадратный метр в "однушке" в среднем обойдется в 555 евро, в "двушке" — 534 евро, в "трешке" — 464 евро, а в четырехкомнатной — 427 евро.

Александр Панов
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Рейтинг самого недорого жилья в столице замыкает микрорайон Нижняя Ботаника, где квадратный метр в однокомнатной квартире обойдется в 563 евро, в двухкомнатной — 553 евро, в трехкомнатной — 475 евро, а в четырехкомнатной — 438 евро.

Когда цены кусаются, или самое дорогое жилье в столице

Самые дорогие квартиры в Кишиневе, конечно же, в центре. Квадратный метр в "однушке" в этом районе столицы в среднем стоит 636 евро, в "двушке" — 596 евро, в трехкомнатной квартире — 532 евро, а в четырехкомнатной — 493 евро.

Чуть дешевле жилье на Ботанике. Квадратный метр в однокомнатной в среднем может обойтись в 603 евро, в двухкомнатной — 578 евро, в "трешке" — 503 евро, а в четырехкомнатной — 469 евро.

Цены на квартиры в Кишиневе
© Photo: Lara
Цены на квартиры в Кишиневе

Цены на жилплощадь в секторе Рышкановке тоже кусаются. Дороже всего квартиры в этом столичном секторе на улице Албишоара. Там квадратный метр в "однушке" в среднем обходится в 598 евро, в "двушке" — 570 евро, в "трешке" — 501 евро, а в четырехкомнатной — 492 евро.

Замыкает рейтинг самого дорого жилья в столице микрорайон Новые Чеканы. Квадратный метр в "однушке" там в среднем стоит 576 евро, в "двушке" — 545 евро, в "трешке" — 474 евро, а в четырехкомнатной — 454 евро.

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Теги:
квартира в Кишиневе, цены, статистика, Молдова, Кишинев
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