В Кишиневе презентовали самоходку, которая может заменить троллейбусы

КИШИНЕВ, 18 мая — Sputnik, Дарья Чернега. Первый электробус, купленный примэрией (мэрией) Кишинева у белорусского предприятия "Белкоммунмаш" будет курсировать по маршруту парк "Алунелул" — улица Каля Ешилор — проспект Штефана чел Маре — проспект Негруцци — проспект Юрия Гагарина — Железнодорожный вокзал. Он будет называться "Е" — от слова "experimental" (экспериментальный). На конечных станциях пути, по которому будет двигаться электробус, установлены системы подзарядки.

Примэрия Кишинева закупила пока только один электробус, который обошелся столице в 380 тысяч евро. Как отметил во время презентации нового транспорта исполняющий обязанности директора управления электротранспорта Кишинева Дорин Черный, троллейбус, собранный в Кишиневе из белорусских комплектующих, стоит 202 тысячи евро.

Однако у электробуса есть преимущества.

"В отличие от обычного троллейбуса, ему не нужна контактная сеть. Его автономная работа достигает 15 километров. Заряд батареи длится всего от семи до десяти минут", — отметил Черный.

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Образец, закупленный примэрией, вмещает 168 пассажиров. Полный комфорт им все-таки не обеспечен: кондиционер есть только в кабине водителя. Молдавская сторона намерена оценить все плюсы и минусы нового электробуса и потом принять решение о закупке дополнительных единиц техники. Однако белорусская сторона предлагает Кишиневу сотрудничество иного порядка. Посол Белоруссии в Молдове Сергей Чичук привел в качестве одно из примеров сборку троллейбуса на автономном ходу.

"Мы именно производим его вместе, так как доля участия молдавской стороны в этом троллейбусе составляет почти 40%. Еще немного и это будет товар молдавского производства, который смогут продавать на рынке ЕС и в других странах. Точно по такому же пути мы намерены идти при производстве электробусов. То есть поставлять его не только для молдавского рынка, но и в ЕС", — заявил журналистам Чичук.

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Посол также отметил, что на базе кишиневского троллейбусного парка в общей сложности уже собрано 110 троллейбусов. В ближайшее время в рамках молдавско-белорусского сотрудничества планируется производить мотоблоки и мини-трактора.