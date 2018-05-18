Одну из улиц в центре Кишинева частично перекроют почти на три месяца

Очередной ремонт станет причиной того, что одну из центральных улиц Кишинева перекроют - такие изменения будут действовать до 10 августа.

КИШИНЕВ, 18 мая — Sputnik. Движение транспорта по одной из центральных улиц Кишинева приостановят почти на три месяца. Столичная примэрия (мэрия) сообщила, что с 21 мая до 10 августа перекроют улицу Сфатул Цэрий между улицами Букурешть и Антона Коробчану. Такие меры, как пояснили в столичной администрации, обусловлены ремонтом канализационной сети.

© Sputnik / Miroslav Rotari В маршрутке - как в парилке: когда наведут порядок в пассажирском транспорте

В связи с этим меняется маршрут общественного транспорта:

Микроавтобусы №101, 103, 114 и 125 будут ездить с улицы 31 Августа 1989 года по улицам С. Лазо, Букурешть, митрополита Г. Бэнулеску-Бодони, М. Когэлничану, А. Пушкина, 31 Августа 1989 года и далее по установленному маршруту.

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Маршрутки №129 будут следовать с улицы С. Лазо по улицам Букурешть, митрополита Г. Бэнулеску-Бодони и далее по установленному маршруту.

Микроавтобусы №188 с улицы 31 Августа 1989 года поедут по улицам С. Лазо, Букурешть, митрополита Г. Бэнулеску-Бодони и далее по установленному маршруту.