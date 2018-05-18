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Молдавские леи.

Как в Кишиневе люди получали гроши, а директор присваивал часть их денег

© Sputnik / Evghenii Panasenco
Общество
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Черные схемы с оплатой труда: руководитель одной из профессиональных школ Кишинева обвиняется в злоупотреблении служебным положением и присвоении части заработной платы своих подчиненных.

КИШИНЕВ, 18 мая — Sputnik. Дело на предприимчивого директора одной из профшкол Кишинева, который решил "подзаработать" на подчиненных, передано в суд.

Коррупция
© East News / Photoalto
Директор училища в Кишиневе нагло отбирал зарплату у своих сотрудников

"Прокуроры по борьбе с коррупцией совместно с офицерами Национального антикоррупционного центра завершили расследование и передали в суд уголовное дело на директора одной из профшкол Кишинева. Его обвиняют в мошенничестве и в том, что, используя служебное положение, он присвоил чужое имущество. Это нанесло значительный ущерб государству", — отметили в прокуратуре.

По данным следствия, с января 2017-ого по март текущего года руководитель образовательного учреждения нанимал на работу людей с трудным материальным положением. Что тут противозаконного, спрашивается? А вот что. Мужчина насильно отбирал у новых сотрудников банковские карты, на которые переводились деньги, снимал средства и использовал их в личных целях. Чтобы хоть как-то скрыть следы преступления и избежать недовольства со стороны подчиненных, предприимчивый руководитель возвращал часть присвоенных денег работникам. Эдакий "благодетель", нашедший для нуждающихся работу, на самом деле примитивно "обворовывал" их. Таким образом, он выдавал сотрудникам наличными по 1200-1300 леев. Остальные средства, около 3-4 тысяч леев, забирал себе.

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"В ходе следствия обвиняемый признал свою вину. Он добровольно полностью возместил ущерб, нанесенный государству. Речь идет примерено о 63 тысячах леев. В ходе следствия был произведен секвестр денежных средств обвиняемого на сумму в 15 тысяч евро", — отметили в прокуратуре.

В ведомстве добавили, что в результате мошенничества ущерб, причиненный сотрудникам, превышает 150 тысяч леев. Вопрос о возмещении этих средств будет решать суд.

За присвоение чужого имущества руководителю профшколы грозит штраф от 850 до 1350 условных единиц или тюремный срок до шести лет в обоих случаях с лишением права занимать определенные должности в течение пяти лет; а за мошенничество — штраф в 850-1350 у.е. или лишение свободы до шести лет с лишением права занимать определенные должности в течение трех лет.

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Теги:
присвоение чужого имущества, профшкола, директор, мошенничество, Молдова, Кишинев
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