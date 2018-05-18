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Автомобиль

В Молдове будут отбирать водительские права и отправлять работать в морг

© Sputnik / Алексей Даничев
Общество
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Правительство Молдовы взялось за водителей, которые перед тем, как сесть за руль, пропускают не одну рюмку спиртного. Среди предложенных мер - аннулирование водительских прав, работа в морге или на кладбище. Что ждет нарушителей?

КИШИНЕВ, 18 мая — Sputnik. Водители, которые сели за руль в состоянии сильного алкогольного опьянения, останутся на четыре года без водительских прав. Это предусматривает проект "антиалкогольного пакета" поправок в местное законодательство, представленный в рамках заседания Национального совета по безопасности дорожного движения.

Водитель за рулем
© Sputnik / Rodion Proca
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Премьер-министр Павел Филип отметил, что на данный момент существует политическая воля и решимость искоренить феномен вождения в нетрезвом виде. По его мнению, хотя за вождение в состоянии алкогольного опьянения штрафы довольно высоки, это не останавливает водителей от того, чтобы садиться за руль в пьяном виде.

"Из пяти тысяч дорожно-транспортных происшествий, случившихся за последние два года, более чем в 600 случаях аварии произошли по вине пьяных водителей. В результате погибли 50 человек и многие пострадали в таких ДТП", — сказал премьер.

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Чтобы привлечь водителей к ответственности и повысить безопасность людей на дорогах страны, по инициативе премьера создана экспертная группа, которая проанализировала ситуацию и разработала поправки в законодательство.

"Мы не хотим зарабатывать деньги за счет штрафов, выписанных водителям, не хотим, чтобы МВД отчитывалось о количестве санкционированных нарушителей, мы выступаем за системных подход к этой проблеме", — сказал Филип.

Водители останутся без водительских прав

По его словам, в первую очередь, водитель, попавшийся пьяным за рулем, сразу же останется без водительских прав.

"Такого не происходило раньше. Это была парадоксальная ситуация. Полицейские изымали права до решения судебной инстанции и выдавали водителю временное удостоверение, что позволяло продолжать передвигаться на автомобиле. После того как изменения будут утверждены, этого больше не повторится. Права будут изыматься сразу и, в тоже время, у судьи будет три месяца на то, чтобы подтвердить или нет изъятие документа", — отметил Филип.

Машину — на штрафстоянку

Как сказал Филип, машина нарушителя также будет изъята и перевезена на специальную парковку. За это "проштрафившемуся" придется заплатить 250 леев, а каждый час стоянки обойдется в 50 леев, или примерно 600 леев в день. Ранее эта процедура не регламентировалась, и полицейским приходилось самим садиться за руль и перегонять машину.

Алкоголь
© PIXABAY
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Отработка в морге или на кладбище

"В-третьих, внедрение общественно-полезных работ. Хотим исключить штрафы за вождение в состоянии сильного алкогольного опьянения. Водители хоть и уплачивают штраф, но продолжают игнорировать закон. Теперь они будут обязаны отработать до 240 часов на благо общества. Это предполагает работу в центрах для людей с ограниченными возможностями, в морге, на кладбищах, а также уборку улиц и другую деятельность, прописанную Национальным инспекторатом по пробации", — подчеркнул Филип.

Пробелы в законе устранят

Четвертый момент, как отметил премьер, касается устранения недостатков в законодательстве, позволявших водителям-нарушителям вернуться в самые короткие сроки за руль.

"Закон предоставлял судьям и прокурорам простор для интерпретации. Таким образом, мы были свидетелями парадоксальной ситуации", — сказал премьер.

За рулем
© Sputnik / Кирилл Каллиников
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Глава камбина сослался на статью 55 "Освобождение от уголовной ответственности с привлечением к ответственности за правонарушения" Уголовного кодекса Молдовы, согласно которой лицо, находившееся за рулем в состоянии сильного алкогольного опьянения, могут освободить от уголовной ответственности, если нарушение совершено впервые или, если на содержании этого человека находится несовершеннолетний. Таким образом, во многих случаях водители-нарушители отделывались лишь административным штрафом, размер которого намного ниже.

"Мы учитывали не только феномен потребления спиртного за рулем, но и коррупцию в правоохранительных органах, чтобы у судей и прокуроров больше не было простора для интерпретации законодательства", — подчеркнул Филип.

Сложная система восстановления водительских прав

Кроме того, водитель, который сел за руль в состоянии сильного алкогольного опьянения, останется без водительского удостоверения, то есть появится понятие "аннулирование водительских прав". При этом нарушившие закон граждане смогут получить права только через четыре года после повторной сдачи экзамена на вождение. А это возможно только после того, как человек предоставит сертификат о прохождении курса о вреде алкоголя, который состоит из 20 часов и будет стоить четыре тысячи леев.

Полиция
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Нарушил — останешься без прав

Филип обратил внимание, что все водители должны соблюдать ПДД, и нет никаких поводов для интерпретации законодательства.

"Каждый сам решает, как попасть домой с вечеринки — с помощью такси или в машине полиции. Тем, кто еще думает, выпить стакан и сесть за руль, этот проект четко указывает: нарушил — останешься без прав", — добавил Филип.

Премьер еще раз отметил, что не надо путать налоги и сборы со штрафами. "Никто не обяжет вас заплатить штраф, если вы не нарушите закон. На это и направлен наш законопроект", — заключил Филип.

"Антиалкогольный пакет" поправок в местное законодательство выставят на публичное обсуждение, а затем утвердят в правительстве.

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Теги:
состояние сильного алкогольного опьянения, пьяные водители, отработка, морг, штраф, проект, закон, ДТП, аварии, Павел Филип, Молдова
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