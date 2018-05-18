Полиция предупредила жителей Кишинева: центр города лучше избегать

Не надо слов, не надо паники, просто центр Кишинева в субботу превратится в одну сплошную пробку.

КИШИНЕВ, 18 мая — Sputnik. Кишинев в эти выходные опять парализует из-за того, что ряд центральных улиц будет перекрыт.

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"Завтра, 19 мая, начиная с 11.00 до 13.00 будет приостановлено движение транспорта на следующих улицах столицы: Щусева, Букуршеть, 31 Августа 1989 года на отрезке улиц Измаильская — Сфатул Цэрий; проспект Штефана чел Маре на отрезке улиц митрополита Г. Бэнулеску-Бодони — А. Пушкина", — отметили в Национальном инспекторате по патрулированию.

В ведомстве подчеркнули, что патрульные будут обеспечивать общественный порядок и безопасность для предотвращения и противодействия возможных нарушений законодательства.

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"Просим водителей безоговорочно соблюдать указания патрульной полиции, проявлять максимальную дисциплину и по возможности избегать передвижения по основным магистралям столицы", — добавили в полиции.