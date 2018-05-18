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Швейная фабрика

В Тирасполе отмечают 100-летний юбилей женщины, которая обшивала весь Союз

© Sputnik / Михаил Воскресенский
Общество
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Тираспольская швейная фабрика "Одема" (Одежда Молдовы) – одно из трех крупных предприятий Советского Союза, обеспечивавших большой союзный рынок мужскими сорочками, и не только ими, отмечает 100-летний юбилей со дня рождения своей легендарной руководительницы – Валентины Соловьевой.

ТИРАСПОЛЬ, 18 мая – Sputnik, Ирина Ляхова. В связи со столетием Валентины Соловьевой — одного из самых ярких руководителей тираспольской фабрики "Одема" — прославленного предприятия в Советском Союзе и одного из крупнейших в те времена в швейной промышленности, два дня подряд в Тирасполе организуют праздничные мероприятия. Сегодня это официальные, торжественные, а завтра – для всех горожан, развлекательные. О том, что ожидает на вечере отдыха, организуемом 19 мая в парке "Победы", корреспонденту Sputnik рассказал замдиректора "Одема" Иван Чолак.

"Вечер отдыха начнется в три часа. И до восьми часов работников предприятия и гостей ожидает немало интересных развлечений. На сцене выступят разные коллективы – танцевальные, вокальные. Мы приобрели тюки с сеном, чтобы люди могли удобно разместиться. Будет разбита спортивная площадка, детская, где аниматоры будут развлекать детей, зона милитари, где представят военную форму", — рассказала Чолак. 

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© Sputnik / Evghenii PANASENCO
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Для детей также задумали прогулки на лошадях, а на аттракционы ребятам сотрудников предприятия профсоюзный комитет закупил билеты.

Одним из ярких моментов вечера станет показ праздничной коллекции одежды "Цветы для Валентины", для разработки которой в команду конструкторов и дизайнеров пригласили еще и флориста. На ее создание авторы вдохновились всемирно известной картиной Боттичелли "Весна", где, по подсчетам ботаников, изображено более 170 видов цветов. Причем приобрести этот цветочный наряд можно будет сразу после дефиле.

На подиуме представят также коллекцию школьной формы в стиле casual, когда классическая форма становится также и универсальным городским костюмом. А еще посетители увидят оригинальную коллекцию "Современное ретро", автор которой создал ее под впечатлением графических образов XX века – это девушки-флэпперы начала века, стиль new look, лихие пиджаки 80-х.

В завершении праздника на сцене выступит молдавский певец Ионел Истрати.

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Теги:
швейная фабрика, столетие, юбилей, Одема, Валентина Соловьева, Иван Чолак, Тирасполь
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