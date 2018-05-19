Торговля людьми становится в Молдове большой проблемой

Всеобщее неблагополучие в Молдове порождает "чудовищ" в виде граждан со сниженной социальной ответственностью и тех, кто готов за их счет поживиться.

КИШИНЕВ, 19 апр — Sputnik, Нику Гончар. В Молдове на пограничных пунктах появились люди с навыками физиономистов, среди них немало женщин. Такие специалисты в состоянии оценить человека по признакам его внешности и задержать, если подозревают, что гражданин, а чаще всего гражданка, направляется за рубеж, чтобы торговать собой, сообщил корреспонденту Sputnik юрист Павел Мидриган.

Мера, о которой рассказал собеседник, неслучайна — дополнительное наблюдение за возможными жертвами трафика и их "покровителями" необходимо, так как количество преступлений, связанных с торговлей людьми, в Молдове растет.

Языком цифр

Неутешительную статистику предоставила пресс-служба Генеральной прокуратуры. В 2017 году по стране было зафиксировано 303 преступления подобного рода, что на 17 больше, чем в 2016 году.

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Раскроем, как говорится, скобки. В 2017 году зарегистрировано:

— 122 случая торговли людьми;

— 41 случай торговли детьми;

— 22 случая принуждения к труду;

— 55 актов сутенерства;

— 2 случая попрошайничества;

© Sputnik / Rodion Proca Кишиневец хотел помочь торговцу людьми, правда не бесплатно

— 33 преступления, связанных с организацией нелегальной миграции;

— 20 незаконных вывозов детей из страны.

Разнообразие видов преступлений в это перечне поистине впечатляет. Что только не делают злоумышленники с теми, кто попросту не может связать концы с концами и согласен на все?!

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Уголовные дела по всем этим случаям расследуются, какие-то при наличии всех необходимых доказательств передаются в суд. Кого-то из обвиняемых осуждают на тюремные сроки, кого-то — на штрафы. Кого-то в силу тех или иных факторов отпускают на свободу и иногда делают это, возможно, зря. Поэтому мы не можем наверняка утверждать, получают ли все виновные по заслугам.

Как вода сквозь пальцы

Но главное даже не это, а то, что абсолютно неясно, какой процент составляют раскрытые преступления, связанные с торговлей людьми, от общего числа всех этих действий, направленных против жизни и здоровья человека.

"Мы видим, что нередко в процесс торговли людьми вовлечены и представители правоохранительных и других государственных органов. Ведь получается же так, что кто-то оформляет им документы, проводит через границу", — заметил Павел Мидриган.

По его словам, на фоне всеобщего неблагополучия в нашей стране мало что останавливает желающих получить "все и сразу" от того, чтобы стать торговцами живым товаром. И, увы, истончается грань между дозволенным и недопустимым у тех, кто остался без средств к существованию.