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Мужчина курит сигарету, фото из архива

Бросайте курить - еще 10 лет будете в группе риска

© Sputnik / Konstantin Chalabov
Общество
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Еще лет 10 человек, отказавшийся от курения, будет "чистить" свой организм от вредных веществ, оставленных воздействием сигарет.

КИШИНЕВ, 19 апр — Sputnik, Нику Гончар. "Бросай курить — вставай на лыжи" — эта шуточная поговорка на самом деле несет глубокий смысл. Ведь, если не отказаться от пагубной привычки, никакой здоровый образ жизни нам не светит.

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Хирург, онколог-пульмонолог Корнел Препелицэ в беседе с корреспондентом Sputnik заметил, что человек, бросивший курить, еще лет 10 входит в категорию тех, кто страдает от последствий отравления организма табаком, его дымом, смолами и другими веществами, способными, кстати, вызвать рак легких, горла и т.д.

"Также при беседе с пациентом мы стараемся досконально выяснить, когда он начал курить, были ли среди членов его семьи курильщики. Ведь, когда взрослые курят, дети подвергаются воздействию дыма от сигарет. И еще не сформировавшийся организм поглощает этот дым и отравляется им", — отметил Препелицэ.

Он заметил, что именно курение — доминирующий фактор возникновения и развития рака легких. Это заболевание приводит к смертельным исходам чаще всего среди мужчин, потому что, как мы знаем, сильная половина человечества подвержена никотиновой зависимости больше, чем женщины.

"Рак легких — убийца номер один среди мужчин", — добавил Препелицэ.

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Теги:
онколог, рак легких, рак, сигареты, курение, Корнел Препелицэ, Молдова
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