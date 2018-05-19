Осторожно с покупками online: можно потерять все деньги с банковской карты

Все о подводных камнях online-торговли: чего жителям Молдовы ожидать от ушлых продавцов в сети?

КИШИНЕВ, 19 мая — Sputnik. Юрист Инга Албу в комментарии Sputnik рассказала о рисках покупок на просторах сети Интернет. По мнению эксперта, вероятность остаться без денег на счету очень высока, если не следовать четким правилам.

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"Что касается online расчетов, то очень часто попадают влияние мошенников, которые просят пин-код от банковской карты. Конечно, этого делать нельзя. Избегайте таких расчетов, потому что вы рискуете остается обманутым и "раздетым" и лишиться всех денег на карточке", — сказала эксперт.

Рассчитываясь в сети, как отметила собеседница, нужно указывать лишь номер банковской карты и код из трех цифр, указанных на ее обратной стороне.

"Что важно знать, заказывая товар из-за границы? Необходимо получить всю информацию о товаре. Да, возможно, цена покажется очень низкой, но надо учитывать еще и транспортировку, растаможу и так далее. Можно переплатить за этот товар", — сказала Албу.

Она также отметила, что "компания, которая осуществляет продажи online, как правило, не предупреждает с самого начала, что товар не может быть возвращен, и это изначально вызывает сомнения о качестве продукта".

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По ее словам, online расчеты продолжают расти, но вместе с этим увеличивается и число случаев, при которых нарушаются права покупателей.

С полной версией интервью можно ознакомиться здесь.