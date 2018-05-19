Осторожно с покупками online: можно потерять все деньги с банковской карты

КИШИНЕВ, 19 мая — Sputnik. Юрист Инга Албу в комментарии Sputnik рассказала о рисках покупок на просторах сети Интернет. По мнению эксперта, вероятность остаться без денег на счету очень высока, если не следовать четким правилам.
"Что касается online расчетов, то очень часто попадают влияние мошенников, которые просят пин-код от банковской карты. Конечно, этого делать нельзя. Избегайте таких расчетов, потому что вы рискуете остается обманутым и "раздетым" и лишиться всех денег на карточке", — сказала эксперт.
Рассчитываясь в сети, как отметила собеседница, нужно указывать лишь номер банковской карты и код из трех цифр, указанных на ее обратной стороне.
"Что важно знать, заказывая товар из-за границы? Необходимо получить всю информацию о товаре. Да, возможно, цена покажется очень низкой, но надо учитывать еще и транспортировку, растаможу и так далее. Можно переплатить за этот товар", — сказала Албу.
Она также отметила, что "компания, которая осуществляет продажи online, как правило, не предупреждает с самого начала, что товар не может быть возвращен, и это изначально вызывает сомнения о качестве продукта".
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По ее словам, online расчеты продолжают расти, но вместе с этим увеличивается и число случаев, при которых нарушаются права покупателей.
С полной версией интервью можно ознакомиться здесь.