Почему полиция перекрыла в субботу центр Кишинева

Полицейские обеспечивают общественный порядок и безопасность для предотвращения и противодействия возможных нарушений законодательств, сообщили в Национальном инспекторате по патрулированию.

КИШИНЕВ, 19 мая — Sputnik. Центр Кишинева перекрыт отрядами полиции и спецназа. Выставлены кордоны на улицах Щусева, Букурешть, 31 Августа 1989 года на отрезке улиц Измаильская — Сфатул Цэрий; проспекте Штефана чел Маре на отрезке улиц митрополита Г. Бэнулеску-Бодони — А. Пушкина.

"Просим водителей безоговорочно соблюдать указания патрульной полиции, проявлять максимальную дисциплину и по возможности избегать передвижения по основным магистралям столицы", — сообщили в Национальном инспекторате полиции.

В ведомстве подчеркнули, что патрульные обеспечивают общественный порядок и безопасность для предотвращения и противодействия возможных нарушений.

Сегодня в центре молдавской столицы проходит спортивное мероприятие Olimpic-фест. Кроме этого, проходит шествие представителей ЛГБТ-сообщества. Также на улицы вышли православные верующие. Они выражают свой протест против акции последних.

В письме, подписанном митрополитом Молдовы Владимиром, отмечается, что "парад меньшинств бросает вызов и публично оскорбляет ценности большинства общества, которое на 98% состоит из православных христиан". Глава Молдавской православной церкви объяснил, что согласно Евангелию, "брак может быть основан только мужчиной и женщиной, а не между людьми одного пола".