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Проституция

"Дикое поле" Молдовы: почему бывшие проститутки страшнее сутенеров

© AFP 2018 / VALERY HACHE
Общество
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Женщины, побывавшие в сексуальном рабстве, могут сами войти в преступные организации и вербовать молодых девушек для занятия проституцией, как бы давая понять, что "и так тоже можно, и ничего страшного нет".

КИШИНЕВ, 20 апр — Sputnik, Нику Гончар. В Молдове не проходит и нескольких недель, чтобы правоохранительные органы не задерживали кого-либо причастного к торговле людьми или принудительному труду.

Проституция
© AP Photo / Franka Bruns
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Власти пытаются…

Особое место в сфере этих преступлений занимает проституция — "ремесло", к которому прибегают оставшиеся на обочине жизни молодые девушки, готовые наступить на горло собственной совести и моральным принципам. В такой слабо развивающейся стране, как Молдова, было бы сложно осуждать их поступки с точки зрения общественных нравов. Но некоторые меры для того, чтобы фактов торговли телом было как можно меньше, все же, принимаются.

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Так, например, недавно кабинет министров одобрил поправки в Кодекс о правонарушениях, которые вводят наказание для мужчин, пользующихся услугами проституток. Если раньше во время полицейского рейда задерживали только женщин, торгующих своим телом, то теперь в КПЗ рискуют попасть и любители продажной любви. Им грозит штраф от 1200 до 1800 леев или наказание в виде общественных работ.

Преступление
© Fotolia / gebphotography
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Также поправки в Кодекс о правонарушениях приравнивают к проституции деятельность девушек, которые показывают свое тело за плату в эротических видеочатах в интернете или ведут платные разговоры на сексуальные темы по телефону.

Бывшие проститутки становятся сутенерами

"Увы, но в Молдове люди… продаются. И многие из них знают, на что идут. При этом, они с холодным расчетом принимают решение, торговать ли им собой в Молдове или же за рубежом, где доход больше", — отметил в беседе с корреспондентом Sputnik юрист Павел Мидриган.

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По его словам, проституция уже давно воспринимается в теневой сфере нашей жизни как обычная профессия. Более того, доходит до ситуаций, крайне извращенных с точки зрения морали. Например, женщины, не лишенные воли характера, начав свой путь обычной "ночной бабочкой", через некоторое время могут стать партнерами сутенеров и, так сказать, органично влиться в бизнес. Им, прошедшим "огонь воду и медные трубы", невдомек, что такие же, как они, моложе и неопытнее, сотнями попадают на удочку посулов о прибыльной работе и баснословном богатстве.

"Когда молодые люди едут за рубеж на работу — это одно. Когда же девушки занимаются там проституцией, то обратно они возвращаются попросту морально уничтоженными. Им требуется квалифицированная помощь психологов, долгая реабилитация. Страна таким образом лишается морально полноценных граждан", — считает Мидриган.

Но как государственные органы, ведомства по социальной и другого рода помощи участвуют в полноценном возврате в общество тех, кто вернулся, буквально говоря, из рабства, — вопрос отдельный. Далеко не всегда тем, кто несет за такие задачи ответственность, удается что-либо исправить в сознании человека, сломленного постоянным моральным и физическим давлением.

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Теги:
проституки, сутенеры, проституция, Павел Мидриган, Молдова
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