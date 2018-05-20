День выборов: как голосуют жители Кишинева - данные о явке

Местные выборы в Кишиневе-2018: в окружном избирательном совете представили данные о том, как голосует столица и какой сектор города наиболее активен.

КИШИНЕВ, 20 мая — Sputnik. Жители Кишинева приходят на избирательные участки, чтобы отдать свой голос за мэра, который будет руководить столицей ровно год до всеобщих местных выборов. Голосование стартовало без каких-либо инцидентов, сообщили в окружном избирательном совете Кишинева.

"Все избирательные участки открылись вовремя — в 07.00, как и было запланировано. Никаких нарушений не было зарегистрировано", — отметила представитель окружного избирательного света.

© Sputnik / Evgheni Panasenco В Кишиневе и Бельцах в воскресенье стартовали досрочные выборы мэров

В основные списки муниципия Кишинева включены 631 тысяча 678 избирателей. Говоря о пригородах, то меньше всего избирателей зарегистрировано в Кондрице — 554, а больше всего — в Дурлештах (18 тысяч 804). По столичным секторам самое большое число избирателей зарегистрировано на Ботанике, а самое маленькое — в Центре.

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Согласно данным окружного избирательного совета, явка на 09.00 в столице составила 2,59%. Всего к этому моменту в избирательные участки пришли свыше 16 тысяч человек. Активнее всего голосуют сектор Ботаника и Рышкановка.

Помимо Кишинева внеплановые выборы местных мэров проходят в Бельцах и еще в пяти населенных пунктах Молдовы.