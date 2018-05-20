Избиратели в Молдове не особо спешат на выборы

КИШИНЕВ, 20 мая — Sputnik. В Кишиневе вовсю идет голосование на внеплановых выборах мэра (примара) столицы, который будет руководить городом ровно год.

"Информация к 10.00. Всего к этому моменту проголосовали 30 тысяч 104 человек. Профиль избирателей, пришедших на участки для голосования: 903 человека в возрасте от 18 до 25 лет, на возрастную группу 26-40 — более трех тысяч граждан, от 41 до 55 лет — свыше семи тысяч человек, 56-70 лет — около 14 тысяч жителей Кишинева, старше 70 лет — более четырех тысяч человек. Явка по муниципию Кишинев составила 4,76%", — сказала представитель окружного избирательного совета.

© Sputnik / Miroslav Rotari Павел Филип проголосовал на выборах мэра

Самая низкая явка в пригородах на данный момент отмечена в коммуне Бэчой — 2,90%, а самая высокая — в Вадул луй Водэ 7,32%. Активнее всего голосует столичный сектор Рышкановка и Ботаника.

Кстати, на прошлых местных выборах, которые состоялись в июне 2015 года, явка избирателей к 10.00 составила 11,63%.

В Кишиневе в воскресенье, 20 мая, стартовали выборы мэра, за этот пост борются 11 кандидатов разных политических взглядов. Эти выборы были спровоцированы отставкой с поста мэра столицы Дорина Киртоакэ, который находится под следствием из-за обвинений в коррупционных действиях и финансовых махинациях. Ряд аналитиков полагает, что исход борьбы за столицу Молдовы предопределит политический расклад на парламентских выборах, которые намечены на конец нынешнего года.

Журналисты Sputnik ведут прямую текстовую трансляцию с участков в столице.

Помимо Кишинева внеплановые выборы местных мэров проходят в Бельцах и еще в пяти населенных пунктах Молдовы.