Спикер парламента Молдовы рассказал, почему Кишинев деградировал

Председатель парламента Молдовы Андриан Канду сообщил, за кого проголосовал на выборах мэра Кишинев, и обозначил, что должен сделать избранный градоначальник.

КИШИНЕВ, 20 мая — Sputnik. Спикер парламента Молдовы Андриан Канду проголосовал на внеплановых выборах мэра Кишинева и рассказал, какой видит столицу с приходом нового градоначальника.

"В первую хочу сказать пару слов на счет мобилизации жителей Кишинева, так как выборы проходят не дома, а на избирательных участках. Если мы хотим современный, чистый, цивилизованный город, то каждый из нас должен высказать свое мнение путем голосования сегодня", — сказал Канду.

По его словам, он голосовал за кандидата, у которого есть возможность сделать то, чего хотят люди. "Чтобы город был современным и чистым, чтобы жителям Кишинева здесь было хорошо, и чтобы им не было стыдно за город. Хочется, чтобы Кишинев, который, к сожалению, за несколько лет деградировал, вернул себе славу чистого, красивого и зеленого города", — сказал спикер парламента.

Он отметил, что предстоит очень много работы. "Думаю, бывший примар по многим причинам, возможно, забросил хозяйство подальше. Настало время все восстанавливать. Надеюсь, что тому, кого изберут сегодня, а если не сегодня, то во втором туре, это удастся", — добавил Канду.

© Sputnik / Miroslav Rotari Павел Филип проголосовал на выборах мэра

В Кишиневе в воскресенье, 20 мая, стартовали выборы мэра, за этот пост борются 11 кандидатов разных политических взглядов. Эти выборы были спровоцированы отставкой с поста мэра столицы Дорина Киртоакэ, который находится под следствием из-за обвинений в коррупционных действиях и финансовых махинациях. Ряд аналитиков полагает, что исход борьбы за столицу Молдовы предопределит политический расклад на парламентских выборах, которые намечены на конец нынешнего года.

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Помимо Кишинева внеплановые выборы местных мэров проходят в Бельцах и еще в пяти населенных пунктах Молдовы.