Зинаида Гречаная объяснила, за что она проголосовала

Лидер социалистов, экс-премьер-министр Молдовы Зинаида Гречаная хочет, чтобы мэр Кишинева занимался больше решением проблем города, а не увлекался политикой.

КИШИНЕВ, 20 мая — Sputnik. Лидер партии социалистов республики Молдова (ПСРМ), экс-премьер страны Зинаида Гречаная проголосовала утром в воскресенье в Кишиневе на выборах мэра города.

По выходу из избирательного участка она прокомментировала свое решение.

"Кишиневу нужен мэр, который займется решением проблем города: зелеными насаждениями, дорогами, тротуарами, социальным объектами и всем остальным, что важно для жителей столицы", — сказала она.

Согласно законодательству республики, порог явки на выборах мэра составляет 25%. Победителем признается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, включенных в списки. Если же голосов будет меньше 50%, то через две недели пройдет второй тур выборов, где победившим объявляется тот, кто наберет простое большинство. Во втором туре местных выборов нет порога явки.

За пост мэра молдавской столицы борются 11 кандидатов.

Журналисты Sputnik ведут прямую текстовую трансляцию с участков в столице.

Помимо Кишинева внеплановые выборы местных мэров проходят в Бельцах и еще в пяти населенных пунктах Молдовы.