Президент Молдовы: категорически недоволен ситуацией в Кишиневе

Молдавский лидер считает, что есть все шансы избрать мэра Кишинева на этих выходных, чтобы не тратить деньги на организацию второго тура выборов.

КИШИНЕВ, 20 мая — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон рассказал, каким видит Кишинев с приходом нового мэра (примара), а также о положении дел в столице.

© Sputnik / Miroslav Rotari Избиратели в Молдове не особо спешат на выборы

"Людям надо быть активнее. Согласно опросам, восемь из десяти кишиневцев недовольны положением дел в столице, руководством Кишинева за последние десять лет. Сегодня есть возможность изменить ситуацию в муниципии и проголосовать за красивый Кишинев, за столицу, которую мы все заслуживаем", — сообщил Додон журналистам, выйдя из избирательного участка.

Он сообщил, что голосовал за мэра, который сможет противостоять вызовам в Кишиневе.

"Категорически недоволен тем, как выглядит сейчас Кишинев. Уверен, что большинство кишиневцев также недовольны. Нужен профессиональный подход без геополитики и политики… Надеюсь, что удастся поставить точку (избрав мэра — ред.) уже на этих выходных. Думаю, что есть все шансы, чтобы не тратить деньги на второй тур, но все зависит от решения граждан", — сказал Додон.

В то же время на своей страничке в социальных сетях глава республики написал, что Кишинев должен стать одним из самых красивых столичных городов.

В Кишиневе в воскресенье, 20 мая, стартовали выборы мэра, за этот пост борются 11 кандидатов разных политических взглядов. Эти выборы были спровоцированы отставкой с поста мэра столицы Дорина Киртоакэ, который находится под следствием из-за обвинений в коррупционных действиях и финансовых махинациях. Ряд аналитиков полагает, что исход борьбы за столицу Молдовы предопределит политический расклад на парламентских выборах, которые намечены на конец нынешнего года.

Астролог: выборы примара Кишинева могут нас потрясти>>>

Журналисты Sputnik ведут прямую текстовую трансляцию с участков в столице.

Помимо Кишинева внеплановые выборы местных мэров проходят в Бельцах и еще в пяти населенных пунктах Молдовы.