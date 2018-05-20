Первые нарушения на местных выборах в Молдове: что говорят наблюдатели

Наблюдатели ассоциации Promo-LEX зафиксировали ряд нарушений на электоральных участках и вне их на внеплановых местных выборах в Молдове.

КИШИНЕВ, 20 мая — Sputnik. Наблюдатели зафиксировали первые нарушения на местных выборах, которые проходят в двух муниципиях Кишиневе и Бельцах, а также еще в пяти населенных пунктах страны, заявил журналистам глава компании Promo-Lex Павел Постикэ.

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"Не зарегистрировано никаких препятствий для свободного доступа наблюдателей на избирательные участки. Их права в качестве наблюдателей к настоящему моменту гарантированы. Было небольшое недоразумение. Один избиратель начал возмущаться по поводу аспектов, связанных с электоральными списками. Наблюдатель хотел разобраться, что происходит, но председатель участка попросил отойти на несколько шагов, чтобы не нарушать защиту персональных данных", — сказал эксперт, добавив, что это нельзя назвать нарушением.

По его словам, в большинстве своем наблюдению за процессом голосования ничего не мешает.

Он отметил, что вблизи 11 избирательных участков из 364 обнаружена электоральная реклама, что противоречит закону. В 4% случаев наблюдатели выявили, что урны для голосования были запечатаны несоответствующим образом.

"Каждая стационарная урна должна быть опечатана с четырех сторон. На некоторых урнах было по две или три печати. Причины, которые привели ответственные лица, связаны с тем, что им не хватило штампов, которые им выделили", — сказал Постикэ.

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По его словам, что касается времени открытия избирательных участков, то 7% бюро открылись за пять минут до 07.00, а 6% — в течение максимум 15 минут после официального старта голосования. Он также отметил, что пять избирательных участков получили больше электоральных бюллетеней, чем положено по законодательству.

В Кишиневе в воскресенье, 20 мая, стартовали выборы мэра, за этот пост борются 11 кандидатов разных политических взглядов. Эти выборы были спровоцированы отставкой с поста мэра столицы Дорина Киртоакэ, который находится под следствием из-за обвинений в коррупционных действиях и финансовых махинациях. Ряд аналитиков полагает, что исход борьбы за столицу Молдовы предопределит политический расклад на парламентских выборах, которые намечены на конец нынешнего года.

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Помимо Кишинева внеплановые выборы местных мэров проходят в Бельцах и еще в пяти населенных пунктах Молдовы.