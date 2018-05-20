Выборы в Кишиневе: явка избирателей удивляет

На внеплановых выборах мэра Кишинева люди голосуют не очень активно: это подтверждают данные о явке избирателей, зарегистрированной после полудня.

КИШИНЕВ, 20 мая — Sputnik. Жители Кишинева неохотно голосуют на внеплановых выборах мэра (примара) Кишинева.

"К 13.00 явка в Кишиневе в целом составила 15,95%", — отметила представитель окружного избирательного совета столицы.

По данным ведомства, активнее всего голосуют избиратели в возрасте 56-70 лет, а менее всего —молодые люли 18-25 лет.

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Что касается пригородов, то самая высокая явка по-прежнему в Вадул-луй-Водах (17,63%), а самая низкая остается в коммуне Бэчой (9,39%). В столице больше всего избирателей зарегистрировано в секторах Рышкановка и Ботаника.

"Пока не поступало обращений о каких-либо нарушениях", — отметила представитель окружного совета.

В Кишиневе в воскресенье, 20 мая, стартовали выборы мэра, за этот пост борются 11 кандидатов разных политических взглядов. Эти выборы были спровоцированы отставкой с поста мэра столицы Дорина Киртоакэ, который находится под следствием из-за обвинений в коррупционных действиях и финансовых махинациях. Ряд аналитиков полагает, что исход борьбы за столицу Молдовы предопределит политический расклад на парламентских выборах, которые намечены на конец нынешнего года.

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Помимо Кишинева внеплановые выборы местных мэров проходят в Бельцах и еще в пяти населенных пунктах Молдовы.