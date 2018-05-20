14:24 20 Мая 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 20°C
Прямой эфир
Поиск
Срочно:
Местные выборы 2018

Выборы в Кишиневе: явка избирателей удивляет

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Местные выборы в Молдове (122)
206 0 0

На внеплановых выборах мэра Кишинева люди голосуют не очень активно: это подтверждают данные о явке избирателей, зарегистрированной после полудня.

КИШИНЕВ, 20 мая — Sputnik. Жители Кишинева неохотно голосуют на внеплановых выборах мэра (примара) Кишинева.

"К 13.00 явка в Кишиневе в целом составила 15,95%", — отметила представитель окружного избирательного совета столицы.

По данным ведомства, активнее всего голосуют избиратели в возрасте 56-70 лет, а менее всего —молодые люли 18-25 лет.

Президент Игорь Додон на референдуме по отставке мэра в Кишиневе
© Sputnik / Miroslav Rotari
Президент Молдовы: категорически недоволен ситуацией в Кишиневе

Что касается пригородов, то самая высокая явка по-прежнему в Вадул-луй-Водах (17,63%), а самая низкая остается в коммуне Бэчой (9,39%). В столице больше всего избирателей зарегистрировано в секторах Рышкановка и Ботаника.

"Пока не поступало обращений о каких-либо нарушениях", — отметила представитель окружного совета.

В Кишиневе в воскресенье, 20 мая, стартовали выборы мэра, за этот пост борются 11 кандидатов разных политических взглядов. Эти выборы были спровоцированы отставкой с поста мэра столицы Дорина Киртоакэ, который находится под следствием из-за обвинений в коррупционных действиях и финансовых махинациях. Ряд аналитиков полагает, что исход борьбы за столицу Молдовы предопределит политический расклад на парламентских выборах, которые намечены на конец нынешнего года.

Астролог: выборы примара Кишинева могут нас потрясти>>>

Журналисты Sputnik ведут прямую текстовую трансляцию с участков в столице.

Помимо Кишинева внеплановые выборы местных мэров проходят в Бельцах и еще в пяти населенных пунктах Молдовы.

Тема:
Местные выборы в Молдове (122)

По теме

День выборов: как голосуют жители Кишинева - данные о явке
Реницэ: кто и почему победит на выборах 20 мая
Политический прогноз на выборы в Кишиневе: одним туром не обойтись
Теги:
выборы мэра, выборы примара, явка, выборы, Молдова, Кишинев
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Юрий Альберс
    Главный по биатлону

    Министерство спорта и туризма Беларуси назначило Юрия Альберса главным тренером национальной команды по биатлону.

  • Празднование Дня национального костюма в Грузии
    День костюма

    Как в Грузии отмечают один из самых молодых и красивых праздников — День национального костюма – читайте в материале Sputnik.

  • Заседание городского Собрания Сухума
    Не принимается!

    Сухумские депутаты проголосовали против повышения тарифов на проезд в столичных маршрутках – этого требуют бастующие водители.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Открытие ледяной пещеры в парке Зарядье
Открытие ледяной пещеры в парке "Зарядье": как это было
Яркие кадры моста в Крым
Уникальные кадры Крымского моста попали на видео
Кандидаты на пост Мэра Кишинева
Кандидаты на пост мэра Кишинева

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться