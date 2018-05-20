Выборы в Кишиневе: пусть победит не сильнейший, а хозяйственный!

Горожане, устав от политических интриг, признают - неважно, кто будет рулить столицей - женщина или мужчина, главное, чтобы о городе думал.

КИШИНЕВ, 20 мая — Sputnik. Песик с повышенной гражданской ответственностью гордо выхаживал перед хозяйкой и направлялся к избирательному участку № 53. Точнее — к нему направлялась Лидия Петровна, пенсионерка, приютившая бездомного пса, который теперь следовал за ней по пятам. Естественно, в само здание Чипс (так незамысловато, но современно назвала женщина собаку) не попал, но был одним из немногих, кто с раннего утра находился у избирательного участка.

Песик с высокой гражданской ответственностью спешит на участок. Правда, к кабинкам его не пустили:) pic.twitter.com/S08AP908Pc — Zimbelskaia (@Zimbelskaia) 20 мая 2018 г.

Явка не бьет рекорды

В это воскресенье мы снова стали свидетели тенденции, которая повторяется из года в год: утром, как правило, голосуют люди старшего возраста, молодежь на участках появляется к вечеру.

На всех избирательных участках таблички: видео снимать запрещено! pic.twitter.com/mWO33mortS — Zimbelskaia (@Zimbelskaia) 20 мая 2018 г.

Однако в это утро на избирательных участках фиксировали крайне низкую явку.

© Sputnik / Miroslav Rotari Выборы в Кишиневе: явка избирателей удивляет

Ну, не спешил народ исполнить свой гражданский долг с самого утра — и все тут! Явка по Кишиневу на 10.00 составила всего 4,76%. Мало! Причем, даже если сравнить эти цифры с данными прошлых местных выборов, которые состоялись в июне 2015 года, разница существенная: тогда, три года назад, к тем же десяти утра явка избирателей составила 11,63%.

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Возможно, такой низкий интерес населения объясняется тем, что сегодня жители Кишинева выбирают мэра всего на год.

Надежда — компас земной

Эти выборы были спровоцированы отставкой Дорина Киртоакэ, который "рулил" столицей практически десять лет. Несмотря на то, что Кишинев до сих пор "расхлебывает" плоды работы Киртоакэ, а новому мэру придется, гак говорится, "пахать как рабу на галерах", горожане, пришедшие на избирательные участки, надежды не теряют. Они верят, что перемены в городе после выборов все же произойдут.

По мнению жителя столицы Георгия Федоровича, мэр первым делом должен навести порядок в обычных кишиневских дворах.

По мнению Георгия Федоровича, мэр в первую очередь должен навести порядок в обычных кишиневских дворах. pic.twitter.com/JvXDxGvkI1 — Zimbelskaia (@Zimbelskaia) 20 мая 2018 г.

"Не во дворцах живет среднестатистический кишиневец, а в обычных дворах: вот там и должен быть, в первую очередь, порядок! Чтобы можно было спокойно гулять даже тогда, когда стемнеет. Чтобы фонари исправно светили, чтобы дворники убирали мусор, дети могли играть на хороших площадках", — отметил мужчина.

Нелля Дмитриевна считает, что мэр должен быть хозяйственником: необходимо отремонтировать тротуары! pic.twitter.com/obutuOj0NO — Zimbelskaia (@Zimbelskaia) 20 мая 2018 г.

​Кстати, за пост мэра борются 11 кандидатов различных политических взглядов. Ряд аналитиков полагает, что исход борьбы за столицу предопределит политический расклад на парламентских выборах, которые намечены на конец нынешнего года.

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Это понимают и горожане. Но они готовы наделить властью тех, кто выполнит их обещания.

"Я проголосовал за справедливость, потому что считаю: она должна быть во всем. Но об этом не всегда помнят политики, которые вертят нами, как хотят. А мы, избиратели, чего хотим? Пусть выполняют свои обещания! Тогда и будут все довольны", — рассказал кишиневец Петр.

А Сергей, который пришел на избирательный участок вместе с женой и ребенком, добавляет:

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"Пусть пособия растут, зарплаты… А вообще — я считаю, что неважно, кто победит — женщина или мужчина. Главное, чтобы хозяйственником был и о людях думал"…

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Помимо Кишинева внеплановые выборы местных мэров проходят в Бельцах и еще в пяти населенных пунктах Молдовы.

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