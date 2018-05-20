Выборы в Кишиневе: пусть победит не сильнейший, а хозяйственный!

КИШИНЕВ, 20 мая — Sputnik. Песик с повышенной гражданской ответственностью гордо выхаживал перед хозяйкой и направлялся к избирательному участку № 53. Точнее — к нему направлялась Лидия Петровна, пенсионерка, приютившая бездомного пса, который теперь следовал за ней по пятам. Естественно, в само здание Чипс (так незамысловато, но современно назвала женщина собаку) не попал, но был одним из немногих, кто с раннего утра находился у избирательного участка.
Песик с высокой гражданской ответственностью спешит на участок. Правда, к кабинкам его не пустили:) pic.twitter.com/S08AP908Pc— Zimbelskaia (@Zimbelskaia) 20 мая 2018 г.
Явка не бьет рекорды
В это воскресенье мы снова стали свидетели тенденции, которая повторяется из года в год: утром, как правило, голосуют люди старшего возраста, молодежь на участках появляется к вечеру.
На всех избирательных участках таблички: видео снимать запрещено! pic.twitter.com/mWO33mortS— Zimbelskaia (@Zimbelskaia) 20 мая 2018 г.
Однако в это утро на избирательных участках фиксировали крайне низкую явку.
Ну, не спешил народ исполнить свой гражданский долг с самого утра — и все тут! Явка по Кишиневу на 10.00 составила всего 4,76%. Мало! Причем, даже если сравнить эти цифры с данными прошлых местных выборов, которые состоялись в июне 2015 года, разница существенная: тогда, три года назад, к тем же десяти утра явка избирателей составила 11,63%.
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Возможно, такой низкий интерес населения объясняется тем, что сегодня жители Кишинева выбирают мэра всего на год.
Надежда — компас земной
Эти выборы были спровоцированы отставкой Дорина Киртоакэ, который "рулил" столицей практически десять лет. Несмотря на то, что Кишинев до сих пор "расхлебывает" плоды работы Киртоакэ, а новому мэру придется, гак говорится, "пахать как рабу на галерах", горожане, пришедшие на избирательные участки, надежды не теряют. Они верят, что перемены в городе после выборов все же произойдут.
По мнению жителя столицы Георгия Федоровича, мэр первым делом должен навести порядок в обычных кишиневских дворах.
По мнению Георгия Федоровича, мэр в первую очередь должен навести порядок в обычных кишиневских дворах. pic.twitter.com/JvXDxGvkI1— Zimbelskaia (@Zimbelskaia) 20 мая 2018 г.
"Не во дворцах живет среднестатистический кишиневец, а в обычных дворах: вот там и должен быть, в первую очередь, порядок! Чтобы можно было спокойно гулять даже тогда, когда стемнеет. Чтобы фонари исправно светили, чтобы дворники убирали мусор, дети могли играть на хороших площадках", — отметил мужчина.
Нелля Дмитриевна считает, что мэр должен быть хозяйственником: необходимо отремонтировать тротуары! pic.twitter.com/obutuOj0NO— Zimbelskaia (@Zimbelskaia) 20 мая 2018 г.
Кстати, за пост мэра борются 11 кандидатов различных политических взглядов. Ряд аналитиков полагает, что исход борьбы за столицу предопределит политический расклад на парламентских выборах, которые намечены на конец нынешнего года.
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Это понимают и горожане. Но они готовы наделить властью тех, кто выполнит их обещания.
"Я проголосовал за справедливость, потому что считаю: она должна быть во всем. Но об этом не всегда помнят политики, которые вертят нами, как хотят. А мы, избиратели, чего хотим? Пусть выполняют свои обещания! Тогда и будут все довольны", — рассказал кишиневец Петр.
А Сергей, который пришел на избирательный участок вместе с женой и ребенком, добавляет:
"Пусть пособия растут, зарплаты… А вообще — я считаю, что неважно, кто победит — женщина или мужчина. Главное, чтобы хозяйственником был и о людях думал"…
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Помимо Кишинева внеплановые выборы местных мэров проходят в Бельцах и еще в пяти населенных пунктах Молдовы.
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Клубничка к выборам подешевела? Ответ продавца: Никак нет, сезон клубничный. И добавляет: И политический… pic.twitter.com/oJhEn4AzUB— Zimbelskaia (@Zimbelskaia) 20 мая 2018 г.