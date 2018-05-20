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Местные выборы 2018

Выборы в Кишиневе: избирательные участки пустуют, но порог явки преодолен

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Местные выборы в Молдове (123)
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Это свершилось – в Кишиневе преодолен порог явки: что думают жители столицы о выборах мэра столицы, и каким люди видят будущего градоначальника?

КИШИНЕВ, 20 мая — Sputnik. Внеплановые выборы мэра Кишинева показали, что жители столицы неохотно голосуют за нового мэра (примара) города. За девять часов со старта выборов явка немногим превысила 25%. Таким образом, преодолен порог явки.

Местные выборы 2018
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Толчком, спровоцировавшим проведение внеплановых выборов в Кишиневе, послужила отставка с поста мэра столицы Дорина Киртоакэ. Этому шагу предшествовало открытие на него уголовного дела о платных парковках в Кишиневе и отстранение от должности на время следствия. Киртоакэ, занимающий пост первого вице-председателя Либеральной партии Молдовы, руководил Кишиневом на протяжении 10 лет подряд.

Как отметила представитель окружного избирательного совета, самым активным сектором столицы остается Рышкановка, пассивнее всего голосуют жители пригородов. Наиболее высокая явка на периферии столичного муниципия зарегистрирована в коммуне Тохатин, а самая низкая — по-прежнему в Бэчой.

"Самая высокая явка приходится на возрастную категорию 56-70 лет", — добавила представитель ведомства.
По данным окружного совета, наиболее пассивно голосуют молодые люди в возрасте 18-25 лет.

На улицах Кишинева пустынно

Процесс голосования проходит спокойно и даже несколько пассивно. Что стало уже какой-то закономерной традицией для столицы. Улицы Кишинева пустынны — прохожих мало, пробок нет. Общественный транспорт свободный. Люди едут за покупками на рынки, в торговые или развлекательные центры, кино, в парки, многие на выходные рванули за город. А вот голосовать народ не спешит. Может, из-за хорошей погоды?

Местные выборы 2018
© Sputnik / Miroslav Rotari
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На одном из участков для голосования не то, чтобы очереди не было, кроме членов комиссии, наблюдателей и еще нескольких работников ЦИК там вообще никого не оказалось.

— Что-то пустынно у вас. Как голосуют люди?

— Нормально. До 21.00 еще есть время. Надеемся, что к вечеру избиратели подтянутся.

Выйдя из электорального участка, ко мне на встречу спешили две пожилые женщины.

— Чего ждете от выборов?

— Хочется перемен в хорошем смысле. Потому что дела в Кишиневе обстоят неважно. Но честно говоря, особого доверия ни к кому из кандидатов не испытываю, а проголосовать все-таки надо. Чтобы совесть была чиста.

— Мне кажется, надо быть оптимистичнее. Я уверенна, что с приходом нового примара дела в городе изменятся. Просто невозможно, чтобы было еще хуже, потому что хуже уже некуда.

Низкая явка из-за того, что мэра выбирают на год?

Директор Кишиневского филиала Международного института мониторинга развития демократии межпарламентской ассамблеи стран-участниц СНГ Евгений Штирбу отметил, что на внеплановых выборах в Кишиневе отмечена низкая явка.

"В принципе, это уже ровная тенденция для Кишинева. Явка на этих выборах ненамного отличается от предыдущих. Немаловажный фактор, который также влияет на процент проголосовавших, заключается и в том, что мэра избирают всего на год", — сказал Штирбу.

По его мнению, второй тур выборов неизбежен.

выборы мэра Кишинева
© Sputnik / Evgheni Panasenco
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Доктор в области права Николае Осмокеску отметил, что, как показывает тенденция последних лет, с каждым годом процент явки становится все меньше и меньше. По его словам, "позиция многих граждан заключается в том, что они не доверяют выборам".

Эксперт считает, что единственно-правильная позиция состоит в том, что необходимо участвовать в голосовании. "От нашего голоса зависит все. Вспомните хотя бы, как избрали лидера Каталонии, — разница составила всего в один голос", — заключил Осмокеску.

Второго тура не избежать

О том, что одним туром выборы мэра Кишинева не ограничатся, говорят многие. Это подтверждают и социологические опросы.

Примэрия Кишинев Primaria Chisinau
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Онлайн-трансляция: кишиневцы выбирают сегодня мэра, как проходит голосование

Согласно Кодексу о выборах, кандидат в мэры считается избранным, если он набрал более половины действительных голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
Если ни один из кандидатов этого не сделал, то в течение двух недель проводится второй тур голосования, в котором участвуют два кандидата, набравшие в первом туре наибольшее количество голосов. Таким образом, второй тур может состоятся уже 3 июня.

Кандидаты, вышедшие во второй тур, вносятся в бюллетень для голосования в порядке убывания количества голосов, набранных в первом туре голосования. Если несколько кандидатов набрали одинаковое количество голосов, то окружной избирательный совет проводит жеребьевку, о чем составляет протокол.

Во втором туре голосования избранным считается кандидат, набравший наибольшее количество голосов, независимо от количества избирателей, принявших участие в голосовании. В случае равенства голосов избранным считается кандидат, набравший наибольшее количество голосов в первом туре голосования.

Тема:
Местные выборы в Молдове (123)

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Теги:
выборы мэра, выборы примара, явка, выборы, Николае Осмокеску, Евгений Штирбу, Молдова, Кишинев
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