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Работа Самарского областного клинического онкологического диспансера

Рак легких подкрадывается к курильщикам очень незаметно

© RIA Novosti . Uriy Strelets
Общество
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Если у курящего человека начались одышка, кашель и кровохарканье, значит, у него, вполне возможно, рак легких перешел в четвертую стадию, считают эксперты.

КИШИНЕВ, 20 апр — Sputnik, Нику Гончар. Для того, чтобы количество курильщиков сократилось, можно применить множество способов, причем, не только запрет на законодательном уровне, но и психологическое, в рамках закона, воздействие, считает хирург, онколог-пульмонолог, Корнел Препелицэ.

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В беседе с корреспондентом Sputnik врач отметил, что именно курение часто вызывает рак легких у мужчин, которые, в отличие от женщин, больше употребляют табак.

"Рак легких — это убийца номер один, число случаев его патологии ежегодно растет. Рак легких чаще всего выявляется слишком поздно, в третьей-четвертой стадии. Когда у вас появилась одышка, кашель, вы начали харкать кровью, — то это уже запущенный случай", — отметил Препелицэ.

Он добавил, что фотографии внутренних органов курильщиков, которые в последнее время размещают на продаваемых в Молдове пачках сигарет, — вполне эффективный способ заставить наших курящих сограждан задуматься над тем, во что они превращают свой организм.

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CC BY 2.0 / Aqua Mechanical / Bathroom Cleaning
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"О том, насколько высок уровень снижение числа курильщиков из-за этих фотографий, — нужно спрашивать врачей и социологов тех стран, где этот метод применяется хотя бы пару лет. Но наши люди часто впечатлительны, поэтому такое оформление товара может возыметь благотворный эффект. Кстати, еще до того, что это было введено в Молдове наши сограждане, имеющие возможность беспрепятственно путешествовать по Европе, покупали сигареты с такими фотографиями", — рассказала Препелицэ.

По его мнению, чтобы снизить количество "адептов" этой пагубной привычки, нужно, в первую очередь:

— увеличить стоимость сигарет (вряд ли наши люди поголовно бросятся выращивать табак в кустарных условиях и делать самокрутки);

— урезать число сигаретных киосков, что кое-где в Кишиневе, например, уже осуществлено;

— уменьшить число мест для курения — вплоть до установки громкоговорителей, по которым будут передавать объявление о запрете курить.

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"Около 70 % веществ, содержащихся в сигаретах, — канцерогены. В электронных сигаретах таких составляющих — 20 %. Но и вейпить в общественных местах нельзя — это превращение окружающих в пассивных курильщиков. Дым электронных сигарет также вызывает воспаления слизистой оболочки, провоцирует мутации в клетках, следовательно, возникает опасность образования опухоли внутренних органов", — заключил Препелицэ.

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Теги:
кровохарканье, вейп, кашель, одышка, рак легких, электронные сигареты, табак, сигареты, курение, запрет, Корнел Препелицэ, Молдова
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